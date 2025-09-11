Una birra ad energia pulita? La Ichnusa del gruppo Heineken che grazie all’accordo con Engie Italia avrà a disposizione uno degli impianti da rinnovabili più potenti d’Europa. Capacità installata di 8,6 MW per produrre circa 15 GWh. Si coprirà così il fabbisogno energetico del birrificio di Assemini, nel Sud della Sardegna. Un grande traguardo che arriva dopo le polemiche di alcuni sindaci, tra cui paradossalmente il primo cittadino di Assemini, sulla norma per accelerare gli impianti nelle zone industriali. Una polemica che sembra fatua visto che le aziende hanno necessità di energia pulita e a un costo minore. Nello stesso comune l’anno scorso Lidl ha inaugurato un impianto che soddisfa la metà del suo fabbisogno.

Impianto e birrificio alle porte di Cagliari

In un comunicato Engie Italia oltre a dare le dimensioni ,indica le tempistiche: «L’impianto fotovoltaico sarà completato nei primi mesi del 2026». E sottolinea che sarà «uno dei più grandi progetti fotovoltaici on-site del gruppo Heineken in Europa».

Traguardo importante: «Si coprirà il 100% del fabbisogno di energia elettrica del birrificio. Uno strumento virtuoso che consente autoconsumo diretto e garantisce significativi benefici sul costo di produzione di energia. Engie Italia e Heineken Italia hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 15 anni».

Non mancano le dichiarazioni di soddisfazione dei rispettivi vertici con Alexander Koch, amministratore delegato del Gruppo Heineken, e Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, che hanno sottolineato l’importanza di strumenti come i PPA come leve fondamentali per lo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili, capaci di soddisfare gran parte del fabbisogno energetico dei processi produttivi.

Progetti come questi sono importanti in una Regione come la Sardegna dove l’opposizione contro le rinnovabili sta assumendo toni ridicoli e spesso violenti come confermano i quattro attentati dell’ultimo anno. L’ultimo contro un progetto di imprese locali con risvolti benefici per le comunità interessate e all’interno di un’area da riqualificare: una ex cava (leggi).

Ma si è protestato, coinvolgendo pure un prete, anche contro una pala eolica in una zona industriale (leggi). Non è molto comprensibile la protesta di alcuni sindaci contro la norma che velocizza gli impianti nelle zone industriali (leggi). Per non parlare degli amministratori del Comune di Macomer, che patrocinano un incontro dove si mettono insieme i virus bovini con le rinnovabili. Novax e Nowatt.

Nonostante ci siano tanti amministratori, come quelli della comunità energetica andata a fuoco, che credono nelle rinnovabili. Lo confermano questi numeri diffusi in questi giorni: 60 comuni e 19 enti locali sardi tra unioni di Comuni, Province, Comunità montane e consorzi industriali, potranno usufruire di un finanziamento da destinare alla realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di comunità energetiche da fonti rinnovabili.