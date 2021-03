Bird vende i suoi gioielli (nel suo primo negozio virtuale)

Bird lancia il suo negozio online in Italia e vende i suoi gioielli. Da oggi il Bird Air, Bird One e Birdie possono essere acquistati su www.bird-italia.com.

Bird One è progettato negli Stati Uniti. E’ un prodotto d’avanguardia, sostiene l’azienda, per design, ingegneria di prodotto, certificazioni di sicurezza e rigorosi test su strada. E’ è disponibile in tre colori: Jet Black, Dove White e Electric Rose.

Bird One, il mezzo “da lavoro”

Nato e costruito per durare, Bird One è il mezzo utilizzato dal servizio di scooter sharing Birdm n decine i migliaia di corse nelle principali città del mondo. Adatto per la proprietà a per la condivisione, ha una guida confortevole ed è stato costruito per durare. Nell’uso in sharong consente di effettuare più corse in un giorno con una singola carica.

Bird Air, pieghevole da pendolari

Il Bird Air è il nuovo monopattino ad alta tecnologia e pieghevole di Bird. Progettato su misura da un team interno di ingegneri aerospaziali e automobilistici, vanta oltre 30 certificazioni di sicurezza statunitensi e internazionali. Ha una batteria più potente e sfrutta anche la frenata rigenerativa. Si tratta di un veicolo “stow and go”, adatto ai pendolari urbani che utilizzano più mezzi di trasporto integrati fra loro. Ulteriori caratteristiche sono il telaio in alluminio aeronautico, i pneumatici anti foratura e l’illuminazione anteriore e posteriore migliorata. La velocità massima è quella di legge (25 km/h) e l’autonomia arriva fino a 25 km. È anche dotato di connettività bluetooth intelligente e può aggiornare il suo software automaticamente tramite l’app di Bird.

Bird vende a questi prezzi

Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italia ha detto: «Sappiamo che alcune persone vogliono possedere il proprio Bird. Ecco perché siamo davvero lieti di aprire il negozio online di Bird in Italia». Il Bird One è il più robusto ed è quello che si può trovare per il noleggio. Il Bird Air è il primo monopattino Bird pieghevole per comodità e infine, il i Birdie è un mezzo non elettrico per bambini. «Speriamo che questi prodotti possano aiutare ancora più persone a lasciare le loro auto a casa e viaggiare con stile senza impattare sull’ambiente» ha concluso Donofrio.

Bird vende il modello Air a 499 euro, il modello One a 999 euro e il Birdie a 99 euro.

