BIP acquisisce FC Italia, formazione automotive

BIP acquisisce FC Italia. L’azienda da più di 30 anni è attiva tra l’altro nello sviluppo di progetti di formazione specializzata nel settore automobilistico.

BIP acquisisce FC Italia, con basi operative Ivrea e Verona

Altri settori di cui si occupa FC ITALIA sono la certificazione delle competenze di prodotto, della consulenza delle reti di vendita e di post-vendita, nel settore auto e industriale. L’operazione arricchisce le capability della multinazionale di consulenza, contribuendo al completamento dell’offerta integrata di BIP Automotive & Mobility. Avrà base operativa a Ivrea e Verona. Il percorso di integrazione è già stato avviato, mediante attività di collaborazione professionale con i clienti, a conferma delle importanti sinergie già presenti nel gruppo di lavoro. BIP Automotive & Mobility, mediante l’ingresso di FC Italia, rafforza dunque le competenze nella formazione del personale della rete vendita e post-vendita, nel supporto al lancio di nuovi prodotti. Anche attraverso strumenti digitali di virtual e augmented reality, nella progettazione e realizzazione di eventi esperienziali e nella certificazione del personale. Questo nel settore automobilistico e industriale.

Tutti i consulenti dell’operazione

“Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di FC Italia nel nostro gruppo – afferma Andrea Ingallinera, Partner BIP– L’acquisizione ci permetterà di arricchire ulteriormente l’offerta di BIP Automotive & Mobility per portare innovazione e crescita nella filiera automotive. Puntando a perseguire ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile”.Come in occasione di altre recenti operazioni, Roberto Todisco (partner) e Matteo Tomaini (associate), di Trotter Studio Associato, hanno assistito BIP nella due diligence contabile e fiscale. Per tutti gli aspetti di due diligence legale e per la consulenza relativa ai documenti contrattuali dell’operazione, BIP si è avvalsa dell’assistenza degli Studi Legali Bertacco Recla & Partners e Michelini con riferimento agli aspetti di diritto del lavoro, inclusa la due diligence. Il team legale interno di BIP si è occupato della redazione e negoziazione dei contratti relativi alla compravendita e delle attività di closing.

