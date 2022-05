Biossido d’azoto nelle nostre città: l’Ue condanna l’Italia

La Corte di Giustizia Ue (leggi) condanna l’Italia per il mancato rispetto, “sistematico e continuativo”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto (NO2) in varie zone del Paese. E questo valga a spiegare, una volta per tutte, perchè è urgente l’abbandono dei motori termici e la transizione alla mobilità elettrica.

Da un decennio, ormai, è noto che il traffico e la combustione dei carburanti fossili genera nelle aree urbane concentrazioni di biossido di azoto estremamente dannose per la salute. E da un decennio le autorità europee chiedono interventi concrerti per ridurre più velocemente tali emissioni.

Le colpe del traffico, i rischi per la salute

Ora la Corte di Lussemburgo stabilisce che l’Italia è venuta meno a precisi obblighi. Sono quelli fissati dalla Direttiva 2008/50/CE in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di biossido d’azoto NO2. Ma i piani per la qualità dell’aria adottati non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento. La procedura d’infrazione era iniziata a luglio 2014, quando la Commissione aveva inviato una prima lettera di messa in mora all’Italia.

Scrive l’Associazione Cittadini per l’Aria: «Il biossido d’azoto, che proviene principalmente dalle emissioni dei veicoli diesel, nelle città può avere concentrazioni anche doppie rispetto al fondo urbano, esponendo chi vi cammina e chi vi abita ad un rischio grave a breve e a lungo termine. La ricerca scientifica ha ormai assodato una associazione fra l’esposizione all’NO2 e mortalità e morbosità per tutte le cause, cardiovascolare o respiratoria, e cancro ai polmoni mentre molti studi hanno indagato e ricollegato a questo inquinante esiti alla nascita (basso peso alla nascita, nascita prematura), disturbi metabolici (diabete tipo 1) e allo sviluppo neuro-comportamentale dei bambini».

Grandi città e grandi porti nel mirino

Significativo che le violazioni sistematiche e continuative si siano verificate nelle aree urbane. In particolare, negli agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma, Genova e Catania. «Neppure durante il periodo della pandemia _ denuncia l’Associazione _ si è posto in essere – come accaduto invece in tante città europee – un vero sforzo per trasformare la mobilità dando spazio alle persone, alla mobilità attiva e ad una visione nuova delle nostre città».

Fra le aree oggetto di condanna, vi sono anche due città portuali, Genova e Catania. QUI le emissioni delle navi ormeggiate hanno un peso di primaria grandezza nel contribuire all’inquinamento.

Anna Gerometta, presidente dell’Associazione Cittadini per l’Aria sostiene in una dichiarazione che «La pianificazione e attivazione delle misure deve essere più veloce e più focalizzata». Inoltre vanno «adottate con urgenza tutte quelle misure che consentano di dimezzare il traffico nelle nostre città nel più breve tempo, dando spazio a una mobilità diversa».

Un primo bilancio delle morti premature

Cittadini per l’Aria ha promosso per tre anni (2017, 2018, 2020) il progetto NO2 No Grazie. E’ una campagna di monitoraggio civico in migliaia di punti nelle aree urbane di Milano, Roma, Brescia, Napoli. Grazie alla collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio, ha concluso che in un anno tipo, l’esposizione al biossido di azoto causa a Milano 1507 morti premature e 1713 a Roma.

IL NOSTRO PARERE – Questa non è la prima sentenza di condanna per l’Italia. Già nel 2020 l’Ue ci aveva censurato per le emissioni di PM 10. E pende un altro procedimento per le emissioni di PM 2,5. Eppure continuiamo ad incentivare le auto a benzina e diesel e a disquisire di “neutralità tecnologica” pur di salvare il motore termico. Cos’altro servirà per aprirci gli occhi?

