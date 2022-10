Biometano: Snam rileva altri 5 impianti

Biometano: Snam rileva 5 impianti dislocati in Friuli e in Veneto, investendo 30 milioni tramite le controllate IES Biogas – Snam4Environment.

Biometano: nuovo investimento di 30 milioni in Friuli e Veneto

I 5 impianti sono situati nelle province di Udine, Pordenone, Venezia e Padova. Obiettivo dell’acquisizione è convertire i cinque impianti di biogas agricolo (che attualmente producono energia elettrica) a biometano. Raggiungendo la capacità produttiva di ca. 500 Sm3/h l’uno. Attraverso la valorizzazione di reflui zootecnici, scarti agricoli e colture di secondo raccolto, gli impianti produrranno a regime oltre 22 milioni di Sm3 l’anno di biometano. Tre degli impianti saranno collegati alla rete nazionale del gas per immissione diretta del bioCNG (gas naturale compresso). Mentre mentre gli altri due saranno dotati di un impianto di liquefazione per la produzione di bioGNL (gas naturale liquido) destinato ad alimentare flotte di veicoli pesanti per distribuzione delle merci. L’operazione fa seguito all’acquisizione, il 4 ottobre, da parte di IES Biogas, di 4 impianti biogas per un totale di circa 4 MWe a Ostellato, nelle campagne di Ferrara. Per la conversione a biometano e l’immissione in rete di 11 milioni di Sm3 l’anno di biometano a partire da 160.000 tonnellate di effluenti degli allevamenti, scarti agricoli e sottoprodotti agroalimentari della filiera dello zucchero.

Enormi risorse in arrivo con i fondi del PNRR

Queste iniziative sono in linea con la strategia di crescita di Snam nel biometano e più in generale nell’economia circolare. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di un settore chiave nella strategia italiana di transizione ecologica, fruendo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il biometano è considerato una fonte di energia rinnovabile e programmabile che permette di rispondere agli obiettivi di riduzione delle emissioni, sfruttando le reti gas esistenti. il PNRR ne prevede un enorme sviluppo nel nostro Paese: se oggi si contano in Italia 35 impianti agricoli per un valore stimato al 2023 di 773 milioni di Sm3 di biometano avanzato ritirabile. Investendo gli 1,7 miliardi di euro stanziati dai nuovi provvedimenti, si potrà arrivare a produrre 8 miliardi di metri cubi l’anno di biometano al 2030. Pari a circa il 30% dell’obiettivo del Governo di sostituzione delle forniture di gas importato dalla Russia.