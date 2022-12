Bioetanolo promosso nei test Green NCAP, l’ente che testa la sostenibilità delle auto. Siamo ben lontani dai voti delle elettriche , ma meglio della benzina.

Bioetanolo promosso e in Francia si vende già bene

“Il bioetanolo è un carburante alternativo di crescente interesse in alcuni paesi europei“, spiega Green NCAP sul sito ufficiale. “In particolare in Francia, dove i prezzi sono sensibilmente più bassi, le infrastrutture aumentano di capienza e il numero di flex-fuel immatricolate rappresenta il 2,2% del totale. La CO 2 emessa da un veicolo alimentato a bioetanolo viene assorbita dall’atmosfera dalla fonte di biomassa mentre la pianta cresce, quindi nessuna nuova CO 2 viene aggiunto all’ambiente“. Con un’avvertenza, però: “Se si considera l’intero ciclo di vita di un biocarburante, ci sono anche emissioni di gas serra legate alla produzione e alla fornitura del biocarburante. Ad esempio le emissioni derivanti dalla fertilizzazione con azoto durante la coltivazione delle materie prime in agricoltura. E la conversione della biomassa in etanolo dovuta all’uso di energia fossile”.

Ma siamo lontani anni luce dalle valutazioni dell’elettrico

Nel test con l’E85, la Ford Puma Flexifuel ha ottenuto 6,9/10 nel Greenhouse Gas Index. Un punteggio che Green NCAP giudica impressionante: “Un miglioramento significativo sull’impatto climatico rispetto al punteggio di 3,7/10 ottenuto dallo stesso veicolo alimentato a benzina standard“. Complessivamente, la Ford Puma 1.0 EcoBoost Flexifuel ha ottenuto una valutazione di 3 stelle alimentata a bioetanolo E85. Mentre i risultati sono stati di 2,5 stelle col carburante standard. Come dicevamo, siamo lontani dai risultati delle elettriche, al 99% valutati con 5 stelle e voti che in molti casi sfiorano o raggiungono i 10/10 in tutte e tre le sottocategorie. Ma Green NCAP è convinta che, nella transizione verso una mobilità pulita servano alternative all’elettrico. Come appunto i biocarburanti. “La miscelazione di biocarburanti (FAME e HVO con diesel – B7 e bioetanolo con benzina – E5, E10) è lo stato dell’arte in Europa ed è richiesta dalla legge. Se sono disponibili quantità in eccesso di bioetanolo, la quota di miscelazione può essere aumentata e l’E85 essere un combustibile valido per alcune applicazioni”.