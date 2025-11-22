Biodiesel: la “via italiana” alla decarbonizzazione scarica i costi climatici

L’Italia fa la prima della classe in Europa sui biodiesel (lanciati anche da Enilive con la sigla HVO diesel) autorizzando e codificando la conversione dei motori diesel tradizionali per i loro utilizzo. È presentato come un colpo di genio pragmatico: non serve rottamare o vietare, basta modificare. Ma è solo una scorciatoia alla decarbonizzazione che scarica i costi climatici.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta il 12 novembre (‘Procedure per l’omologazione e l’installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea per consentire l’utilizzo di biocarburanti nel sistema di propulsione originale‘), autorizza la conversione dei motori diesel per bruciare biocarburanti puri. Il che permetterebbe di far circolare milioni di autovetture con questa motorizzazione, con emissioni del 60/90% inferiori (secondo Enilive). E, in prospettiva, di aggirare lo stop ai motori termici in Europa dal 2035.

E’ venduto come un colpo di pragmatismo ecologico. Il messaggio è chiaro: la transizione ecologica non passa solo per batterie e prese di ricarica, ma anche per soluzioni intermedie, immediate e meno costose per chi guida ogni giorno. E suona quasi come una sfida alla COP30 di Belém che si avvia alla conclusione sperando ancora di strappare un accordo generale contro il “Global Warming” e una road map per l’abbandono dei carburanti come vettore energetico.

Quando infatti si guardano i numeri reali – dalle emissioni al consumo di suolo – la “via italiana” è solo un’illusione pericolosa. Peggio, un’ arma di distrazione di massa per salvaguardare gli interessi delle lobby petrolifere.

I dati che sgonfiano la retorica verde dei biocarburanti

Secondo uno studio commissionato a Cerulogy da Transport & Environment (T&E) i biocarburanti generano in media +16% di CO₂ rispetto ai combustibili fossili, se si tiene conto dell’intero ciclo di vita, incluso il cambio indiretto d’uso del suolo (ILUC). Per produrre questi biocarburanti, servono enormi superfici agricole: lo studio T&E stima che oggi siano già occupati 32 milioni di ettari a livello globale, una superficie paragonabile all’Italia intera, pur coprendo solo il 4% del fabbisogno energetico mondiale dei trasporti.

Entro il 2030, questa superficie potrebbe crescere del 60%, fino a 52 milioni di ettari, secondo le proiezioni di Cerulogy. L’uso dell’acqua è impressionante: guidare 100 km con un’auto alimentata a biocarburanti di prima generazione (coltivati) richiederebbe mediamente quasi 3.000 litri d’acqua, mentre un’auto elettrica alimentata da energia solare avrebbe bisogno di circa 20 litri (nel calcolo di T&E).

Il nocciolo del problema però è l’ILUC (land-use change indiretto): quando le colture destinate ai biocarburanti sottraggono terra all’agricoltura alimentare, la produzione di cibo migra altrove, spesso provocando deforestazione o conversione di ecosistemi naturali, con rilascio di carbonio nel suolo. In passato, l’Unione Europea ha proposto fattori di emissione ILUC (ILUC factors) per scoraggiare i biocarburanti ad alto impatto. In pratica tutti quelli che derivano da colture dedicate, anzichè da semplice biomassa di scarto: Ma spesso la regolamentazione risulta debole o inefficace.

Le pressioni sull’Ue perchè accetti la “transizione leggera”

E ora le associazioni industriali dell’automotive e dei carburanti vogliono che biocarburanti e biometano contino nel calcolo delle quote CO₂ dei regolamenti europei come un “carbon correction factor“. Un position paper Osservatorio per la Neutralità Tecnologica che riunisce Associazioni come NGV Italy, Federauto e Confartigianato Trasporti fa pressione sulla Commissione Europea per far riconoscere i biocarburanti “zero e low carbon” come pilastro della decarbonizzazione. Se ne parlerà in sede europea il 10 dicembre prossimo.

La richiesta è di rivedere le regole EU sul calcolo delle emissioni dei veicoli: non più solo “dal serbatoio alla ruota” (“tank-to-wheel”), ma un conteggio “dal pozzo alla ruota” (“well to wheel”) che tenga conto delle emissioni di ogni vettore energetico fin dalla sua produzione. E qui si apre un Vaso di Pandora di calcoli, controlli, certificazioni ed eccezioni.

Il rischio è quello di spalancare la porta a una “transizione leggera”, che transizione di fatto non è, distraendo risorse cruciali per puntare con decisione su elettriche, rinnovabili e infrastrutture. È un compromesso che rassicura, ma non cambia realmente il paradigma.

La zavorra del diesel resta, anche se vestita di verde

Se la transizione si basa su biocarburanti importati o su materie in competizione con il cibo, non stiamo costruendo la sovranità energetica che serve. Stiamo semplicemente riposizionando la zavorra del diesel verso una veste più “eco”, ma sempre pesante.

L’elettrico ha limiti, e non tutte le flotte (furgoni, mezzi pesanti) possono passare subito alle batterie. Tanto meno i settori “hard to abate“ come quelli navali o aerei dove carburanti sintetici o biologici sono oggi indispensabili. Ma costruire una strategia su una tecnologia di mezzo come il biocarburante rischia di ostacolare l’innovazione. Ogni euro speso su impianti, certificazioni e conversioni è un euro sottratto a investimenti reali nelle rinnovabili pulite e nella mobilità elettrica.

LEGGI anche “Auto elettriche Ue: ecco tutti i rischi del lungo addio al 2035” e guarda il VIDEO