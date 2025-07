Bilancio Model 3 Highland a 24 mila km: Stefano dopo 9 mesi è più che soddisfatto della sua Tesla, per prestazioni e consumi.

Bilancio Model 3 Highland: “L’ho pagata 40 mila euro, 10 mila in più di una 500e”

“Nove mesi fa ho acquistato nuova questa Model 3 Highland Standard Range. Dopo 24.000 km ed aver provato piu o meno in tutte le stagioni autonomia, ricarica, prestazioni, mi sono fatto un’idea del viaggiare in elettrico. E posso ritenermi pienamente soddisfatto della scelta, anche per il modello.Certo che 40.000 euro per la classe media sono tanti, ma calcolando che ormai se ne spendono 20.000 per una Panda o 30.000 per una 500e e che per auto europee nello stesso segmento che siano elettriche o endotermiche,si va dai 50.000 ed oltre, o si compra cinese o dal caro vecchio Elon bisogna andare. Per avere un’auto utilizzabile per qualsiasi percorrenza e dall’ottimo rapporto qualita/prezzo. Aggiungiamo pure che le elettriche low cost, avendo meno autonomia, sono adatte solo in città. E possono mancare anche di cose importanti come la pianificazione viaggio o la presa per ricarica veloce. Chi le compra probabilmente ha una seconda auto endotermica per viaggi lunghi con buona pace di green deal ed ecologisti.

“C’è chi mi chiede se l’ho comprata all’Unieuro…”

Ma entriamo nei dettagli della Model 3. Per chi la ritiene un frullino o mi chiede se l’ho comprata all’Unieuro, invito a provare i 283 Cv per uno 0-100 in 6,1 secondi. L’accelerazione è immediata e fluida e la sensazione di pressione sul sedile ricorda un jet in decollo. Non prestazioni da supercar, certo, per altro scaricabili solo in pista. Ma avrebbe lasciato a bocca aperta negli anni 9’0 noi allora ragazzotti fieri delle ns Uno turbo, Renault 5 gt turbo e Peugeot 205 gti, quando di elettrico ricordo solo la Panda Elettra coi suoi 70km/h e costo sui 25 milioni di vecchie lire. Ricarico la Model 3 prevalentemente nel box di casa, con contratto da 3 kW in orari notturni. Gestendo bene gli orari per le varie utenze ed impostando sull’auto 2kW, ricarico circa 120 km di autonomia (ne percorro piu di 100 per andare e tornare da lavoro) arrivando nel week end con un 20-50 % di autonomia dove poi viaggiando meno raggiungo il 100%.Se serve ho giusto davanti casa 6 colonnine A2A da 0,75euro/kW. Utilizzando l’app mynextmove, che trova tutte le colonnine sparse sul territorio e registrando una carta di credito.

Bilancio Model 3 Highland: consumo da 11 a 14 kWh/100 km, dipende da…

L’auto consuma meno in autunno e primavera, in inverno e estate i consumi sono identici e maggiori. Nel primo per il freddo e le batterie che vengono riscaldate, mentre d’estate l’uso del condizionatore. Però la Model 3 segna 13/14 kWh/100 km in inverno mentre in estate 11/12 a livello di guida per via della frenata rigenerativa, maggiore nei periodi caldi. Questo fa si che alla carica massima di 432 km se ne aggiungono anche un centinaio in recupero. Rendendo reale quel dato WLTP di 525 km di autonomia. Per i viaggi lunghi utilizzo i Tesla supercharger, in cui godo di 250 euro di ricariche avendo fatto acquistare la Model 3 ad un parente. Il mese scorso viaggio a Lucca e Versilia. Partendo dall’Alto Varesotto col 100%, il pianificatore mi dava un’unica carica a La Spezia col 7%. La cosa non mi quagliava e ho preferito farne due dal 50 al 90% in 15 min (Piacenza e Forte dei Marmi. Per finire potrei aggiungere che lo sbattimento di uscire dall’autostrada per i supercharger dedicati è ben ripagata se si cercano trattorie con menu turistico in cui spendi meno e mangi meglio che in autogrill“. Stefano Maroso