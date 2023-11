Bilancio dei miei 40 mila km in Mazda MX30: chiudo in pareggio

Lorenzo taglia il traguardo dei 40 mila km con la sua Mazda MX30 e fa un bilancio: con quello che ha speso per il noleggio a lungo termine è andato sostanzialmente in pari rispetto ad una equivalente termica. Nonostante la scarsa autonomia e la mancanza di infrastrutture di ricarica pubblica nella sua bella ma disastrata Calabria ha coperto egregiamente il 95% delle sue esigenze di mobilità.

Fotovoltaico e wallbox solar: un bel vantaggio

“S ono Lorenzo dalla Calabria, vostro appassionato lettore. Vi scrivo solo ora dato che posso commentare con dati e provata esperienza i miei 40.000 km percorsi con MAZDA MX30. Come anticipato sopra, vivo nello splendido SUD baciato dal sole per circa 300 giorni l’anno che irradia mio impianto FV da 5 KW senza batteria accumulo. Ho un garage, wall box domestica con funzione solar e carico circa il 95% appunto a casa.

Ho caricato alle colonnine pubbliche, per forse il 3-5% del totale ricariche, prevalentemente con APP NEXTCHARGE.

Ma ahimé, tasto dolente in questo senso: la fascia Jonica dove risiedo, soprattutto scendendo a sud, è totalmente carente anche di colonnine pubbliche a corrente alternata.

Sono assenti del tutto le colonnine a corrente DC di cui risulta fornita solo la zona di Gioia Tauro/Palmi. Idem nel crotonese o alto Jonio cosentino dove ci sono poche stazioni di ricarica. Va meglio solo a Cosenza Città e dintorni.

Ecco come arrivo al pareggio

Percorro con tragitto tipo giornaliero casa-lavoro circa 75 km. L’ auto è in noleggio lungo termine non P.IVA per 36 mesi, canone noleggio € 239,00 mensili comprensivi di assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo so: il prezzo può sembrarvi basso, ma ho approfittato della promo lancio primo modello Mazda elettrica, una tantum di € 3.000,00 solo a inizio contratto.

Ora che ho percorso 40.000 km vi racconto in sintesi la mia esperienza. Premetto che ho beneficiato dal 01/12/2021 e fino a fine novembre del corrente anno un prezzo bloccato per l’energia di € 0,08 che ho stimato in € 0,17 comprensivo di trasporto, oneri accessori e imposte.

Il canone mensile che pago, considerando anche una tantum divisa per 36 mesi + costo energia prelevata da rete mensile è più o meno la sintesi di quanto spendevo prima con mia auto termica tra gasolio e ratei mensili polizza RCA e bollo. In pratica ho annullato il costo acquisto/ammortamento auto che avrei dovuto acquistare di proprietà, le manutenzioni e il rischio perdita valore di futura rivendita.

E in più guido un’auto premium

In più ho guidato e guiderò fino a settembre 2024 un’auto premium che seppur con il suo limite di 200 km di autonomia per me e per il 95% dei miei spostamenti sono sufficienti. Poi ho sempre seconda auto termica per i lunghi viaggi.

Ma pur non avendola si può sempre noleggiare per qualche giorno…Allego (qui a fianco n.d.r.) il report dell’ultimo mese completo (ottobre 2023) come campione. Certo che pubblicherete mia esperienza ringrazio in anticipo e saluto cordialmente. „