Bilancio IEA 2024/Energia sempre più pulita, ma ne serve sempre di più

L’energia è sempre più pulita, ma ne serve sempre di più. Nel 2024 la domanda mondiale è aumentata a un ritmo più veloce della media dell’ultimo decennio, con maggiore consumo di tutte le fonti energetiche. Ma la domanda di energia elettrica, cresciuta a velocità doppia, è stata soddisfatta quasi completamente da fonti a basse emissioni, soprattutto dall’aumento record della capacità fotovoltaica. L’hanno spinta i consumi industriali, l’elettrificazione dei trasporti, i data center e l’intelligenza artificiale, la maggior richiesta di raffrescamento delle abitazioni dovuta all’aumento della temperatura media mondiale.

Il Global Energy Review 2025 diffuso ieri dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) certifica però che, grazie a tecnologie più efficienti e “pulite” le emissioni di gas serra dovute alla generazione elettrica sono aumentate a ritmo ridotto rispetto al 2023, risparmiando 2,6 miliardi di tonnellate di CO2 (7% delle emissioni globali).

Il record dell’energia pulita: è il 40% del totale

In sintesi:

La domanda globale di energia è cresciuta del 2,2% nel 2024, un tasso notevolmente più rapido rispetto alla media annuale dell’1,3% registrata tra il 2013 e il 2023.

nel 2024, un tasso notevolmente più rapido rispetto alla media annuale dell’1,3% registrata tra il 2013 e il 2023. L’ aumento è stato in parte dovuto all’effetto di condizioni meteorologiche estreme , che hanno aggiunto 0,3 punti percentuali alla crescita.

, che hanno aggiunto 0,3 punti percentuali alla crescita. Nonostante ciò, la domanda di energia è cresciuta più lentamente dell’economia globale, che è cresciuta del 3,2% nel 2024.

L’energia pulita ha rappresentato la maggior parte della crescita dell’approvvigionamento energetico globale. In primis le fonti rinnovabili (38%), seguite da gas naturale (28%), carbone (15%), petrolio (11%) e nucleare (8%).

Dalle economie emergenti l’80% della crescita

Le economie emergenti e in via di sviluppo hanno rappresentato oltre l’80% della crescita della domanda energetica globale. In Cina, la crescita della domanda energetica è rallentata a meno del 3% nel 2024, la metà del tasso del 2023 e ben al di sotto della crescita annuale media della Cina del 4,3% negli ultimi anni.

Tuttavia, la Cina ha comunque registrato la maggiore crescita della domanda in termini assoluti nel 2024. L’India ha registrato il secondo maggiore aumento della domanda energetica in termini assoluti, superiore all’aumento di tutte le economie avanzate messe insieme.

Anche le economie avanzate hanno visto un notevole ritorno alla crescita della domanda di energia dopo diversi anni di cali, con una domanda in aumento di quasi l’1%. Gli Stati Uniti hanno visto la terza maggiore crescita assoluta della domanda nel 2024 dopo Cina e India. L’Unione Europea è tornata a crescere per la prima volta dal 2017 (a parte la ripresa post-Covid nel 2021).

Rallenta la crescita di petrolio, gas e carbone

La crescita della domanda globale di petrolio ha rallentato notevolmente nel 2024. La sua quota nella domanda totale di energia è scesa al di sotto del 30% per la prima volta in assoluto, 50 anni dopo aver raggiunto il picco del 46%. Quella per il trasporto stradale è diminuita leggermente, guidata dai cali in Cina (-1,8%) e nelle economie avanzate (-0,3%). La domanda di petrolio da parte dell’aviazione e della petrolchimica è cresciuta.

La domanda di gas naturale è aumentata del 2,7%: 115 miliardi di metri cubi (bmc) in più rispetto a una media di circa 75 all’anno nell’ultimo decennio. La Cina ha avuto la maggiore crescita assoluta (30 bcm, più 7%), con una crescita forte anche in altre economie emergenti e in via di sviluppo in Asia. La domanda di gas è aumentata di circa il 2% (20 bcm) negli Stati Uniti e più modestamente nell’Unione Europea.

La domanda globale di carbone è aumentata dell’1%. La produzione di energia è stata il principale motore della crescita. Le intense ondate di calore hanno spinto l’uso del carbone verso l’alto sia in Cina che in India, che insieme hanno rappresentato la grande maggioranza dell’aumento della domanda globale di circa 65 milioni di tonnellate di carbone equivalente (Mtce). La Cina è rimasta il più grande consumatore di carbone a livello globale, rappresentando un record del 58% dell’uso globale di carbone.

Il consumo globale di elettricità è aumentato di quasi 1.100 terawattora (TWh). Fonti rinnovabili ed energia nucleare hanno contribuito per la prima volta al 40% della produzione totale.

L’energia pulita/ Le nuove installazioni di rinnovabili superano di 100 volte il nucleare

Le nuove installazioni di energie rinnovabili hanno raggiunto livelli record per il 22° anno consecutivo, con circa 700 GW di capacità. Nell’Ue, la quota di produzione fornita da solare fotovoltaico ed eolico ha superato per la prima volta la quota combinata di carbone e gas. Negli Stati Uniti, la quota di solare fotovoltaico ed eolico è salita al 16%, superando quella del carbone. In Cina, solare fotovoltaico ed eolico hanno raggiunto quasi il 20% della produzione totale.

Nel 2024, sono stati messi in funzione oltre 7 GW di capacità di energia nucleare, il 33% in più rispetto al 2023. Gli inizi della costruzione di centrali nucleari sono cresciuti del 50% nel 2024, utilizzando esclusivamente progetti cinesi e russi.

Migliora l’intensità energetica dell’economia

Se il meteo nel 2024 (secondo anno più caldo mai registrato) fosse rimasto in linea con il 2023, il Global Energy Review dell’IEA stima che circa la metà dell’aumento delle emissioni globali sarebbe stata evitata.

La maggior parte della crescita delle emissioni è arrivata dalle economie emergenti e in via di sviluppo al di fuori della Cina. La crescita delle emissioni in Cina ha rallentato nel 2024, sebbene le emissioni pro capite siano ora superiori del 16% rispetto alle economie avanzate.

Le emissioni nelle economie avanzate sono diminuite dell’1,1%, attestandosi a 10,9 miliardi di tonnellate, un livello registrato 50 anni fa, quando il loro PIL era più di tre volte inferiore.

