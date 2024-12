Bilancio di una Tesla presa usata con 200mila km

Bilancio di una Tesla usata, una Model 3 Performance del 2019 con la bellezza di 200 km percorsi. L’ha condiviso su Linkedin Gianluigi, un giovane romano che si definisce “Informatico per lavoro, esperto Tesla e EV per passione”.

di Gualuigi Vergari

“Sono passati esattamente 96 giorni da quando ho preso (in sostituzione della Mini Countryman del 2015 e sempre insieme ai miei genitori) la mia prima Tesla. Naturalmente usata di 5 anni e con 200 mila km. In soli 3 mesi abbiamo percorso ben 6.035 km, di cui il 20%, ovvero 1.207 km, in modalità Autopilot“.

Quanto risparmio rispetto alla Mini Countryman diesel

“Il costo totale del rifornimento è stato pari a 405 euro di energia (70% casa, 20% HPC in Autostrada e 10% Superchanger). Facendo un paragone: con la Mini Countryman diesel, con un consumo di 6L/100 km, avrei speso ben 590 euro, mentre con un auto a benzina avrei speso 633 euro. Il risparmio è stato quindi di: 185 euro sulla Mini diesel e 228 sulla benzina. Se portiamo questi consumi e questi km su una proiezione annuale, abbiamo un risparmio del solo carburante pari a 740 euro sulla Mini diesel e 912 sulla benzina. Dobbiamo aggiungere a questi costi ingressi ZTL, parcheggi strisce blu e bollo auto (per la Mini pari a 220 euro), che per le elettriche sono zero (il bollo è 1/5 dopo 5 anni). Un’auto elettrica energivora come la Performance permette comunque di risparmiare all’incirca oltre 1.000 euro l’anno“.

Bilancio di una Tesla / La batteria aveva perso il 14%, ora l’autonomia…

“Con la differenza che ora ho 514 cv e tanta tecnologia a bordo. Quanto alla batteria, aveva un degrado del 14%, quindi ha perso 10 kWh dall originale (da 75 a 65 kWh). Prima è stata caricata per il 70/80% sempre con i Supercharger. Parliamo di un primo modello, quindi le nuove sono diverse e hanno un degrado ancora minore. A me interessava però avere il FSD (Full Self Driving) completo, quindi mi interessa poco se ho perso 50 km di autonomia in autostrada. Con 400 mila km, la capacità della batteria sarà circa a 60 kWh, ma non credo che faró mai altri 200 mila km ,vorrebbe dire altri 10 anni… Quanto ai cicli di ricarica, sono a 900/1500 cicli, precisiamo: 1500 è una stima, sicuramente sono molto di più. Le nuove hanno una stima di 3.000 cicli. Praticamente abbiamo milioni di km. Roba che nessuno fa. Comprate elettrico senza problemi“.