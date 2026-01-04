Bilancio di una Leaf presa usata: “Soddisfattissimo”

Bilancio di una Leaf del 2018, presa usata: Roberto, un lettore piemontese, era stato sconsigliato dell’acquisto. E invece è più che soddisfatto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico

Bilancio di una Leaf: “Spendo meno della metà rispetto alla Megane a benzina”

“Vivo vicino a Verbania in Piemonte. Vorrei riportare anch’io la mia esperienza con la prima auto elettrica. Ma senza dilungarmi troppo in calcoli e costi al km. Spesso di difficile comprensione per chi non ha voglia o tempo di prendere una calcolatrice e cimentarsi con la matematica…. Ho acquistato una Nissan Leaf usata a febbraio 2025 perché la mia vecchia Megane a benzina del 2001 cadeva ormai a pezzi… Non ho dato ascolto a chi mi sconsigliava di prendere un’auto elettrica tanto più usata (é del 2018.) Usandola prevalentemente in cittá (tragitti casa-lavoro-supermercato-scuola). E, avendo la possibilitá di caricarla nel negozio di famiglia, non mi sono preoccupato del connettore CHAdeMO, della poca autonomia né delle batterie senza preriscaldamento. Il risultato? Percorro tra i 600 e i 700 km al mese spendendo tra i 25 e i 30 euro. Prima con la Megane a benzina sugli stessi percorsi spendevo almeno 80 euro/mese. In più vivendo in piemonte risparmio anche i 200 euro del bollo... Soddisfattissimo dell’acquisto, ringrazio Vaielettrico e l’ex-collaboratore Mariano per il lavoro di informazione“. Roberto Stella

Risposta. Il resoconto di Roberto conferma quel che andiamo dicendo da tempo. Ovvero: prima di acquistare un’auto elettrica, tanto più se usata, bisogna valutare le condizioni in cui sarà utulizzata e ricaricata. Se la si usa per tragitti brevi e si ha possibilità di ricaricare a casa, anche un modello come la Leaf può andare benissimo. Ovviamente facendo un check della batteria. Tanto più che nel mercato dell’usato la si trova a prezzi molto interessanti.