Bilancio di metà 2022: top e flop

Bilancio di metà 2022: chi vince e chi perde tra le marche che vendono in Italia modelli elettrici. La Fiat prevale, pur avendo un solo modello, la 500e.

Bilancio di metà 2022: 7 marche sopra quota mille

Premessa: l’Italia resta un mercato marginale in Europa, con numeri di immatricolazioni e quote di mercato lontani da Germania e Francia. La stessa 500e vende da noi meno della metà di quanto ottiene nei mercati citati. Pesano molti fattori: diffidenza ancora diffusa nei confronti dell’elettrico e anche un meccanismo di incentivi che, escludendo le società, va a scartamento ridotto. Non solo: i risultati di vendita derivano sì dalle preferenze dei consumatori, ma anche dalla disponibilità di macchine da consegnare. La Volkswagen, per esempio, sconta risultati deludenti anche per una sconcertante mancanza di auto. La stessa Tesla, pur conservando il 3° posto, viene da un trimestre non certo esaltante., a livello globale e locale. E il motivo è lo stesso, comune anche a Dacia. Si produce poco e quel poco si preferisce mandarlo nei mercati che tirano. Morale: nella prima metà dell’anno solo sei marchi superano le mille consegne, proprio poco.

Tra le francesi si salva solo la Peugeot

Chi vince? La 500e è sicuramente un successo, e non soltanto in Italia. Così come la Smart, che regge (grazie soprattutto alle vendite su Roma) nonostante che i due modelli in vendita non siano certo di primo pelo. Va indietro la Renault, che con tre modelli (Zoe, Twingo e Megane) supera di poco le 2.300 immatricolazioni. Con la Twingo che vende meno di un terzo rispetto al 2021 e la Zoe meno della metà. Male anche la Citroen, che con 251 immatricolazioni non entra neppure tra le top 20. A salvare l’onore delle francesi ci pensa la Peugeot, al 5° posto assoluto con 1.813 auto vendute, tra e-208 e e-2008. Tra i marchi premium tedeschi, invece, BMW e Mercedes superano Audi, che pure era partita in largo anticipo, ma ora sconta lo scarso successo proprio del primo modello, la e-tron. La rincorsa a Tesla, comunque, è ancora lunga: le tre marche assieme hanno venduto meno del brand americano, 2.225 auto contro 2.551.

Bilancio di metà 2022: le vendite di 65 modelli EV

Non è stato un semestre esaltante neppure per le coreane Hyundai e Kia, che non vanno oltre le 1.250 immatricolazioni. E la Nissan, che a lungo è stata leader di mercato, con la Leaf si è dovuta accontentare di poco più di 400 auto vendute, in attesa dell’impatto che avrà la Aryia. Quanto alle cinesi, considerate lo spauracchio dell’auto elettrica, al momento l’unica marca a raccogliere risultati significativi è la MG, con 286 immatricolazioni. E, soprattutto, con notevole sforzo a livello commerciale per creare una rete di vendita all’altezza dei marchi più venduti, in particolare nelle grandi città. Per ora sono marginali invece i risultati raccolti da un’altra cinese piuttosto attesa come la Seres con la 3 (21 macchine vendute) e dall’italo-cinese DR EVO (33). Deludente, infine, la Lexus, con appena 56 clienti per la sua UX. Tutti i dati qui sul sito Unrae.