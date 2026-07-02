





Bilancio a metà 2026: chi vende e chi no tra le Case automobilistiche impegnate nell’elettrico. Il podio è condivso da due marchi cinesi con Tesla.

Bilancio a metà 2026: Leapmotor, Tesla e BYD sul podio

Grazie all’incredibile successo della T03 , Leapmotor stravince anche tra le marche. Con 23.355 auto vendute e una quota di mercato che sfiora il 30%, per la precisione 29,34%. In pratica quasi un’auto elettrica su tre venduta in Italia nella prima metà del 2026 appartiene al brand cinese importato da Stellantis. In seconda posizione resiste Tesla, con 7.918 immatricolazioni, ma la quota di mercato si assottiglia parecchio, dal 14,42% del 2025 al 9,95% di quest’anno. Un’altra cinese, BYD, occupa la terza posizione, con 5.969 auto vendute e il 7,50% di quota. Da solo questi tre brand fanno quasi la metà del mercato, a testimonianza di quanto fatichino i brand europei ad affermarsi nell’elettrico. Tanto più che al 4° posto c’è sì un modello del gruppo Renault, la Dacia Spring, ma made in Cina: 5.300 immatricolazioni e il 6,6%.

Fiat e Renault all’8° e 9° posto, Volkswagen addirittura al 15°

Note molto meno positive, invece, per due marchi che in Italia hanno a lungo dettato legge. Fiat scende all’8° posto, pagando il mancato arrivo del nuovo modello della 500e e la netta propensione di Stellantis per l’ibrido. Il marchio torinese ha venduto solo 2.542 EV, con una quota del 3,19%. Arretramento dovuto anche allo scarso successo delle versioni elettriche di 600 e Grande Panda. Male anche Lancia e Alfa Romeo, rispettivamente al 28° e 33° posto, con poche centinia di auto vendute. Dei marchi Stellantis si salva solo Citroen grazie alla e-C3: è al 5° posto con 5.131 immatricolazioni e il 6,44% di quota. Delude anche Renault, che non riceve dalla R5 la spinta che ci si aspettava: il brand francese è solo 9° con 2.439 auto vendute e il 3,06% di quota. E stenta ancor di più Volkswagen, che pure comanda in Europa: da noi ha venduto solo 1.152 auto elettriche, con una quota del 3,17%. Riuscirà la piccola ID.Polo in arrivo a invertire questo trend?