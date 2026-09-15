BikeUP Festival, a Parma il 19 e 20 due giorni dedicati alle e-bike

























Cargo bike per famiglie, e-bike, biciclette speciali, test ride e percorsi per bambini. Il 19 e 20 settembre il Parco della Cittadella di Parma ospita BikeUP Festival. Debuttano anche i Cargo Days, dedicati alle nuove forme di mobilità urbana.

Per due giorni il Parco della Cittadella di Parma diventa un grande villaggio della bicicletta. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva BikeUP Festival, appuntamento dedicato alla mobilità urbana e alle e-bike in particolare in ogni sua declinazione.

Il programma prevede test ride di e-bike e cargo bike su un percorso protetto, tour guidati, workshop, novità dei principali marchi e percorsi MTB dedicati ai bambini, seguiti da tecnici federali.

L’appuntamento cade durante la Settimana Europea della Mobilità.

Debuttano i Cargo Days: la bici diventa l’auto di famiglia?

La novità più interessante dell’edizione 2026 è il debutto dei BikeUP Cargo Days, un evento nell’evento dedicato alle cargo bike e alle biciclette speciali.

L’iniziativa è realizzata insieme a Biga, azienda milanese specializzata nelle cargo bike per famiglie e per la logistica dell’ultimo miglio. L’obiettivo è mostrare concretamente come questi mezzi possano essere utilizzati negli spostamenti quotidiani.

Si potranno quindi conoscere e provare cargo per trasportare bambini, merci e persone, oltre a partecipare a tour dedicati. Un’occasione interessante soprattutto per chi guarda a questi mezzi come possibile alternativa alla seconda auto di famiglia.

Biciclette speciali e mobilità per le persone con disabilità

Il tema scelto per i Cargo Days è però più ampio: “la mobilità per tutti”.

All’interno dell’evento sarà presente anche Remoove, realtà italiana specializzata nella vendita e nel noleggio di biciclette per persone con disabilità e nei servizi legati alla mobilità e al turismo inclusivi.

Accanto alle più tradizionali e-bike ci sarà quindi la possibilità di conoscere mezzi molto diversi tra loro, accomunati dall’obiettivo di rendere gli spostamenti in bicicletta accessibili a un pubblico più ampio.

BikeUP 2026 dura nove giorni

Il Festival della Cittadella rappresenta il culmine di un BikeUP profondamente rinnovato. Nel 2026 la manifestazione ha infatti assunto la forma di un vero e proprio ecosistema composto da due eventi e nove giorni di attività.

Dal 12 settembre sono già in corso alle Fiere di Parma i BikeUP Travel Days, ospitati all’interno del Salone del Camper e in programma fino al 20 settembre.

Qui il filo conduttore è soprattutto l’incontro tra due modi di viaggiare che hanno parecchi punti in comune: camper ed e-bike. L’area propone esposizioni, test gratuiti di biciclette elettriche, corsi di meccanica, workshop e incontri dedicati al cicloturismo e al turismo lento.



Dal cicloturismo alla mobilità quotidiana

Con i due appuntamenti BikeUP prova così a raccontare due facce differenti della bicicletta elettrica. Da una parte c’è l’e-bike utilizzata per il tempo libero e il viaggio, magari trasportata a bordo del camper; dall’altra la bicicletta come vero mezzo di trasporto quotidiano.

BikeUP Festival e Cargo Days si svolgono sabato 19 e domenica 20 settembre al Parco della Cittadella di Parma, con ingresso gratuito. I BikeUP Travel Days proseguono invece fino al 20 settembre alle Fiere di Parma e sono compresi nel biglietto del Salone del Camper.