BikeUP 2025 conquista il pubblico: boom di test ride e cargo bike protagoniste

BikeUP 2025, il festival dedicato al mondo delle e-bike e della mobilità sostenibile si conferma, anche in questa edizione, un appuntamento di riferimento nazionale.

La pioggia caduta domenica non ha aiutato l’edizione 2025 di BikeUP, ma l’evento dedicato alle eBike e non solo ha riscosso comunque un discreto successo. Quello che si è appena concluso è stato un evento capace di andare oltre il format tradizionale, grazie a un ampliamento delle categorie rappresentate. Se da un lato le mountain bike elettriche di alta gamma hanno continuato a catalizzare l’attenzione degli appassionati più esperti, dall’altro è cresciuto in modo evidente l’interesse per il commuting urbano. In particolare, le cargo bike sono state tra i mezzi più testati, spinte anche degli incentivi regionali.

Test e tour il focus di BikeUP anche nel 2025

Il cuore pulsante della manifestazione, oltre all’area espositiva, sono stati i test ride. Oltre 4.000 prove effettuate, a conferma di una formula vincente che coinvolge il pubblico e avvicina anche i neofiti al mondo delle bici elettriche. Molto apprezzati anche i tour accompagnati, andati completamente sold out. Una conferma di come la bicicletta stia diventando sempre più un’esperienza da vivere in gruppo. Il cicloturismo è un mix perfetto tra sport, natura e scoperta del territorio.

Grande spazio è stato dedicato anche alle famiglie e ai più piccoli, con due aree kids, giochi, laboratori e attività educative che hanno coinvolto quasi 700 bambini.

Segnali di ripresa dal mercato

A chiudere il quadro, arriva un segnale incoraggiante dal fronte commerciale: numerosi espositori hanno segnalato un aumento di richieste concrete da parte dei visitatori, interessati non solo a provare, ma anche ad acquistare. Un segnale di fiducia e ripresa per il mercato.

