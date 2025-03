BikeUp 2025. A Bergamo dall’11 al 13 aprile

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Appuntamento immancabile per gli amanti delle due ruote a pedali, BikeUp 2025 apre sempre di più alla mobilità sostenibile a 360°, dalle bici muscolari alle auto elettriche.

L’appuntamento è sempre a Bergamo. Dall’11 al 13 aprile torna BikeUp, una tre giorni imperdibile per gli amanti delle eBike e del mondo ciclo in generale. Quest’anno in particolare l’evento si apre anche alle bici tradizionali e continua a confermarsi sempre più come vetrina delle zero emissioni a tutto tondo. In esposizione e in prova ci saranno anche scooter elettrici e veicoli a quattro ruote (tra cui Tesla e XEV).

Lo scorso anno 40.000 persone hanno visitato gli oltre 80 brand nel centro della città orobica dove sono stati fatto più di 4.000 test ride. Anche per il 2025 la parola d’ordine sostenibilità, ma anche experience, con un fitto programma che si arricchisce di nuovi momenti di condivisione, tutti all’aperto e gratuiti. Oltre a ospitare i maggiori brand e gli operatori del turismo in bicicletta (tour operator, apt e atl, territori) ci saranno numerosi test ride, l’animazione dell’area kids, gli e-bike tour e le social ride che accompagneranno i partecipanti alla scoperta di Bergamo e dintorni.

Gli appuntamenti di BikeUp 2025

Bike Test: L’area pulsante dell’evento, dove i visitatori potranno provare un’ampia gamma di modelli, dalle gravel alle MTB, dalle city bike alle innovative cargo bike. I test guidati, studiati per ogni categoria, permetteranno di apprezzare le caratteristiche specifiche di ogni modello, sia elettrico che muscolare.

Social Ride: Bergamont e Savoldelli hanno preparato esperienze uniche per proprietari (e non) di bici gravel, entrambe con aperitivo finale. Domenica ci sarà la Reverb goes to BikeUp, social ride di una cinquantina di chilometri in cui sono ammesse bici gravel elettriche e muscolari.

Santini Discovery Ride: Durante BikeUP sarà possibile partecipare gratuitamente ad una breve escursione guidata in compagnia dell’ex ciclista professionista Alessandro Vanotti per scoprire la sede dell’iconico marchio e il relativo store.

Cicloturismo e Territorio – BikeUP 2025 rafforza la sua vocazione turistica con E-bike tour della città e del territorio bergamasco durante tutto il weekend.

Mobilità Sostenibile – Ci sarà un’area dedicata ai test drive di veicoli elettrici, tra cui il nuovo Ford Explorer e i modelli Tesla, Model Y e Model 3, evidenziando le sinergie tra diverse forme di mobilità sostenibile.

Area kids: come sempre, un’attenzione particolare è riservata alle famiglie con un’area kids che include attività didattiche, gare non competitive e laboratori creativi.

