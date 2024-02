BikeUP 2024 festeggia la decima edizione del festival sulle e-bike, il cicloturismo e la mobilità elettrica leggera. Doppio appuntamento: a Bergamo (12-13-14 aprile) e a Torino (24-25-26 maggio).

BikeUP è uno degli appuntamenti dedicati alle eBike con più storia alle spalle. L’edizione 2024 festeggia infatti il decimo anniversario. In un mondo che vive spesso di eventi improvvisati e mode passeggere, BikeUP ha saputo distinguersi e diventare un punto di riferimento per l’intero settore. Negli anni poi è riuscito a declinare la mobilità elettrica su due ruote allargandosi a micromobilità, cargo e cicloturismo.

Cosa si farà a BikeUP 2024?

La formula vincente, riproposta anche nel BikeUP 2024 è quella di ospitare le principali case costruttrici nazionali e internazionali del settore eBike, gli operatori del turismo in bicicletta (tour operator, apt e atl, territori) e allestire aree dedicate anche per scooter, moto e auto elettriche. Come da tradizione l’evento sarà gratuito e sarà possibile testare tutte le novità 2024. Il pubblico inoltre può iscriversi gratuitamente a e-bike tourpensati per differenti modelli (E-mtb Front e Full, e-bike corsa&gravel, trekking, cargo). BikeUP 2024 sarà anche l’occasione per partecipare a incontri corsi e laboratori sia per grandi che per i più piccoli. Gli e-bike tour saranno presto prenotabili online sul sito www.bikeup.eu. Per avere maggiori informazioni sui tour e sull’evento è possibile inviare tutte le richieste a: info@bikeup.eu.

