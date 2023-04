Bike4Ukraine, il 14/15 aprile raccolta di bici usate a Milano

Parliamo di Bikes4Ukraine e per una volta facciamo un’eccezione: non ci concentriamo su veicoli propriamente elettrici, ma su semplici biciclette. Biciclette che però, a ben guardare, sono molto speciali perché sono appunto quelle di Bikes4Ukraine.

Un’organizzazione no-profit nata in Danimarca che raccoglie fondi e biciclette usate per rimettere in sella i cittadini vittime della guerra. L’idea che sta dietro al progetto è quella di restituire la possibilità di muoversi alla popolazione ucraina anche dove sono state interrotte le linee di trasporto.

A causa della guerra spostarsi, specialmente nelle zone rurali, a volte è difficilissimo. Ed ecco che la bicicletta torna a essere un mezzo di trasporto essenziale. Essenziale nel senso di elementare e anche in quello di indispensabile. Perché proprio la sostanziale semplicità la rende quasi inarrestabile in contesti dove mancano infrastrutture e in alcuni casi anche procurarsi carburante potrebbe risultare complicato. In sella a una bicicletta si coprono distanze di chilometri e pedalando ci si può procurare cibo, medicine e rifornimenti.

Cosa si può fare per aiutare Bike4Ukraine?

Bike4Ukraine è un movimento che si sta diffondendo in diversi Paesi europei e anche in Italia si sta organizzando una raccolta di biciclette usate. Nello specifico il prossimo fine settimana a Milano si potranno portare le proprie bici usate in diversi punti di raccolta. In coordinamento con Bikes4Ukraine, con il patrocinio del Comune di Milano, un gruppo di associazioni, ciclisti e ciclofficine hanno deciso di supportare l’iniziativa e il 14-15 aprile sarà quindi possibile donare le proprie bici e consegnarle presso:

– La Stazione delle Biciclette – Corso Lodi, 66

– Associazione Ciclochard – Casa delle Associazioni Barona – Via Balsamo Crivelli, 3

– Trikego – Via Montegrappa, 15/D-E, Arese

– Rossignoli – Via Solari, 40

– Meglio in bici – Piazzale Massari, 3

– Legambici – Cascina Nascosta (nel Parco Sempione)

– Laboratorio Occupato Kasciavit – Via San Faustino, 62

– Radio Popolare – Via Ollearo, 5

– DinamoCiclo – Via Pellegrino Rossi, 32

– Ciclofficina Stecca – Via Gaetano de Castillia, 26

Per gli orari di apertura si può consultare il sito https://www.bikes4ukraine-milano.com/ e per qualsiasi informazione si può scrivere a bike4ukraine.milano@gmail.com.

