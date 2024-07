Big Oil si arrende: il petrolio ha i giorni contati (lo ammette British Petroleum)

Il petrolio ha i giorni contati, la domanda resterà piatta fino al 2030 e poi comincerà a scendere, colpita dalla crescita del trasporto elettrico. Ora lo dicono anche i grandi gruppi petroliferi: lo ha appena fatto British Petroleum nel suo ultimo report.

Il fronte di Big Oil contro la transizione verde comincia a mostrare le prime crepe. Anche eccellenti. Come British Petroleum, secondo cui a domanda di petrolio raggiungerà il picco entro il 2030 e non si riprenderà più. Anzi, andrà soltanto a scemare, per dimezzarsi nei successivi 20 anni.

Lo aveva anticipato qualche mese fa l’Agenzia internazionale per l’energia. Ma era stata subito tacciata di essere ormai “ideologicamente” contraria ai combustibili fossili. E criticata per non voler vedere l’aumento della domanda a livello globale non solo di petrolio, ma anche di carbone.

Secondo il report di British Petroleum, da qui al 2030 la domanda di petrolio rimarrà piatta

Sarà più difficile ora muovere le stesse accuse a British Petroleum, visto che si tratta di uno dei principali operatori al mondo nella ricerca e produzione di idrocarburi. Bp, nel suo studio appena pubblicato, supera a sinistra la stessa Agenzia internazionale dell’energia: è vero che il picco del petrolio verrà raggiunto nel 2030, ma da qui a alla fine del decennio la domanda rimarrà piatta.

Entro il 2030 – secondo l’outlook del gruppo britannico – la domanda globale di petrolio sarà di poco superiore ai 100 milioni di barili al giorno, secondo le previsioni di BP. Ma entro il 2050, la cifra scenderà a 75 milioni. Il calo avverrà principalmente per la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti. Non solo per la crescita di veicoli elettrici in circolazione ma anche per l’uso di carburanti alternativi

A sostenere la domanda di petrolio sarà il settore della plastica nonché l’industria tessile

A sostenere i consumi non sarà più il settore della mobilità, ma l’industria della plastica (fortissima la crescita in Cina, per esempio), nonché l’industria tessile in tutte le economie emergenti. Ma saranno quantità più modeste rispetto ai derivati del petrolio per il trasporto che non riusciranno a limitare il calo della domanda complessivi.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –