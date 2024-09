Big Oil investe 5,6 miliardi nello sport per “lavarsi” la coscienza

I più grandi gruppi legati all’estrazione e vendita di combustibili fossili hanno speso fino a 5,6 miliardi di dollari per sponsorizzare grandi eventi sportivi, dal calcio alla Formula uno, dal golf fino allo sci. Una attività che serve a Big Oil per ripulirsi l’immagine legandosi a eventi altamente popolari nello sport e seguiti dal grande pubblico in tutto il mondo

Lo chiamano “sportwashing”: è una della attività preferite da Big Oil. Usare il campionato di Formula Uno o il circuito master di golf per ripulirsi l’immagine. Lo sport come arma di distrazione di massima, vito che scelgono eventi a grade partecipazione televisiva.

E ci investono non poco: secondo il think tank New Weather Insistute, al momento, sono in corso fino a 5,6 miliardi di dollari di sponsorizzazioni o partnership strategiche con i grandi circuiti degli sport professionistici da parte dei grandi gruppi del petrolio o del gas naturale. Negli Stati uniti così come in Europa.

Il think tank ha elaborato fino a 200 contratti di questo tipo, in parte ricavando i numeri da dati ufficiali, in parte ricavandoli da accordi simili di cui si conosce il valore finanziario. Sono stati presi in esame sia gli accordi per grandi eventi, sia sponsorizzazioni di società sportivi e contratti con grandi campioni.

Big Oil usa lo sport per “distogliere l’attenzione pubblica dal loro ruolo sul cambiamento climatico”

Per indicare esempi concreti c’è solo l’imbarazzo della scelta: si va dal campionato di calcio creato praticamente dal nulla due anni fa in Arabia Saudita – primo produttore al mondo di petrolio attraverso il colosso Aramco – alla sponsorizzazione della Champions League, attiva fino a pochi anni fa, da parte della società russa Gazprom.

La conclusione del New Weather Institute è molto diretta: “Le aziende produttrici di combustibili fossili stanno cercando di associare quello che producono, il cui solo inquinamento atmosferico si stima uccida oltre 5 milioni di persone all’anno, a grande sport e ai suoi impatti positivi sulla salute”.

Non solo: “Lo fanno per molte delle stesse ragioni per cui le aziende del tabacco sponsorizzavano lo sport prima che fosse ampiamente vietato: per mostrarsi sotto una luce positiva e normalizzare le loro attività agli occhi di miliardi di appassionati di sport.

Conclusione: “Questi tipi di accordi di sponsorizzazione acquistano la cosiddetta ‘licenza sociale’ per operare, nel tentativo di distogliere l’attenzione dal loro ruolo nell’alimentare la crisi climatica e nel danneggiare la salute umana”.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –