L’Onu accusa Big Oil: “Campagna di disinformazione sulla transizione verde”

Secondo l’Onu, Big Oil è responsabile di una campagna di disinformazione contro le green energy e sulla velocità con cui le rinnovabili stanno crescendo a livello globale. Una campagna che vuol passare la transizione ecologica “come difficile e costosa”

Non lo dice qualche studioso del clima estremista. Nemmeno lo sostiene qualche think tank dichiaratamente schierato a favore della svolta ambientalista della società e dell’economia.

L’accusa arriva da un alto funzionario della Nazioni Unite, Selvin Hart che ricopre il ruolo di consigliere del segretario generale Antonio Gutierres nonché segretario generale aggiunto del Climate Action Team.

L’accusa a Big Oil: “Massiccia campagna” per denigrare i risultati delle rinnovabili nel mondo

In una colloquio con il Guardian, Hart ha accusato Big Oil di organizzare “una massiccia campagna di disinformazione” perché i governi rallentino il passaggio a una economia verde e taglino il più velocemente possibile gli investimenti sui fossili.

“Prevale questa narrazione, in gran parte promossa dall’industria dei combustibili fossili e dai suoi sostenitori, secondo cui l’azione per il clima è troppo difficile e troppo costosa“, ha dichiarato al Guardian.

E ancora: “È assolutamente fondamentale che i leader, e tutti noi, reagiamo e spieghiamo alla gente il valore dell’azione per il clima, ma anche le conseguenze dell’inazione sul clima“.

Alla campagna dell’industria dei fossili, viene contrapposto il “sentiment” che prevale tra la popolazione mondiale. Hart ha citato un sondaggio per cui il il 72% delle persone interpellate desidera una “rapida transizione”, in maggioranza anche nei paesi che producono carbone, petrolio e gas.

Il funzionario Onu ha ammesso rallentamenti. I partiti dei Verdi e i progetti destinati alla transizione potrebbero aver subito battute d’arresto in aluni Paesi negli ultimi tempi.

Ma non ovunque, anzi. “In altri Paesi – come ha dichiarato al Guardian – hanno guadagnato seggi e hanno visto politiche che un tempo sarebbero state considerate radicali entrare nel mainstream”.

“Big Oil macina utili e riceve sussidi pubblici”

Hart ha anche accusato Big Oil di continuare a macinare profitti, grazie ai prezzi di gas e petrolio (oltre a ricevere sussidi governativi) “mentre le persone comuni devono pagare il prezzo di una crisi climatica”.

Per questo motivo, Hart ha terminato il suo ragionamento invitando ancora una volta i governi a presentare nuovi piani per le politiche di contenimento del riscaldamento globale così come sono previsti dagli accordi di Parigi del 2015.

