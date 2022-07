Biden copia il Green Deal: 390 miliardi di dollari sul clima

L’Europa non è più sola nella difesa del clima. Ricalcando il modello del Green Deal, infatti, anche l’amministrazione americana ha messo a punto un piano da 390 miliardi di dollari che affronta i vari aspetti della decarbonizzazione con sovvenzioni e incentivi per la sostenibilità.

Un accordo a sorpresa annunciato mercoledì scorso mette sul piatto un pacchetto di incentivi per i cittadini che adotteranno comportamenti virtuosi. Le misure sono in un disegno di legge chiamato Inflation Reduction Act 2022. Ora il Senato deve votare la legge, probabilmente entro la prossima settimana. Quindi dovrà farlo la Camera prima che possa firmarlo il presidente Joe Biden.

I capitoli principali riguardano l’adozione di veicoli elettrici, di pompe di calore per la climatizzazione domestice e miglioramenti dell’efficienza energetica degli edifici.

Veicoli elettrici, purchè (quasi) made in Usa

La proposta prevede crediti d’imposta al consumo per le “auto pulite” sia nuove che usate, definite come veicoli con una batteria almeno in parte fabbricati o assemblati in Nord America e costruiti con materiali estratti o trasformati in paesi che vantano accordi di libero scambio con gli USA.

Lo sgravio fiscale ammonterebbe a 7.500 dollari per i nuovi veicoli elettrici acquistati da contribuenti con reddito inferiore a 150.000 dollari lordi all’anno o con un reddito familiare combinato inferiore a 300.000 dollari. Lo sgravio si applicherebbe al momento dell’acquisto. Sarebbe circostritto ai vecoli di prezzo inferiore a 80.000 dollari per Suv e pick up e 55.000 dollari per i vecioli passeggeri più piccoli.

Per i veicoli usati lo sconto sarebbe di 4.000 dolari su un costo massimo di 25.000 dollari e limitato a contribuenti con reddito annuo lordo di 75.000 dollari.

«Questo è qualcosa che abbiamo sempre detto, è un problema dormiente», ha dichiarato a Bloomberg Andres Hoyos, vicepresidente della Zero Emission Transportation Association. «Sarà un punto di svolta per l’adozione di massa».

Niente incentivi invece per bici e moto elettriche, che comunque stanno andando a ruba nel Stati Uniti. Tuttavia la legge stanzia 3 miliardi di dollari per il potenziamento delle piste ciclabili nelle città americane

Pompe di calore ed elettrificazione domestica

Il disegno di legge prevede poi consistenti incentivi per le famiglie a reddito basso e mediobasso per elettrificare le case. Si parla di sostituire forni a combustibili fossili, caldaie, scaldabagni e stufe con dispositivi elettrici alimentati da energia rinnovabile. L’importo totale è di 4,28 miliardi di dollari. Si va da un contributo di 8.000 dollari per le pompe di calore, 1.750 dollari per scaldabagno elettrici, 840 per elettrodomestici ad alta efficienza e piani ad induzione, 4.000 per il rifacimento degli impianti elettrici. In totale una famiglia potrà cumulare incentivi fino a 14.500 dollari.

Chi si rivede? Gli obiettivi climatici degli Stati Uniti

Il clima torna così protagonista del dibattito politico americano. Secondo gli analisti l’intero pacchetto, permetterebbe agli Stati Uniti di raggiungere l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2 del 40% entro il 2030.

Mancherebbe ancora qualcosa, però, per raggiungere il taglio del 50% entro fine decennio promesso da Biden in campagna elettorale.

Cattura del carbonio, idrogeno e tassa sul gas

Un impulso aggiuntivo potrebbe venire da miliardi di dollari di sussidi stanziati per la cattura della CO2 nelle centrali a carbone, che passerebbero da 50 a 85 dollari a tonnellata, e da sussidi all’adozione dell’idrogeno verde come combustibile industriale.

Spunta infine una supertassa per le emissioni accidentali di metano incombusto dai pozzi di petrolio e di gas naturale, i cui effetti sull’alterazione del clima sono fino a 28 volte superiori rispetto alla CO2. Ogni tonnellata emessa verrebbe tassata per 1.500 dollari.

Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it