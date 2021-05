Bici muscolare vs elettrica: per la salute è meglio la seconda

Bici muscolare vs bici elettrica. Quale delle due adottare per restare in forma? La discussione si trascina da anni e gli studi in proposito sono numerosi (leggi qui). Ma i fautori dell’una e dell’altra non smettono di punzecchiarsi. Oggi, però, la contesa può avvalersi di uno studio scientifico sul campo.

L’ha realizzato l’Università di Miami mettendo in campo una squadra di ciclisti-cavia, monitorati costantemente in tutti i loro parametri vitali. Il risultato, riportato l’altro ieri in un articolo del New Yiork Times, è che la bici muscolare richiede uno sforzo maggiore, ovviamente, ma quella elettrica la tallona da vicino. E in più, lo sforzo richiesto dalla e-bike è meno violento, più progressivo e più appagante per ciclisti amatoriali. Quindi, concludono i ricercatori, la bici a pedalata assistita si presta neglio di quella muscolare a rappresentare uno strumento di esercizio fisico di massa. E negli spostamenti quotidiani può essere l’unico mezzo in grado di garantire livelli ottimali di attività fisica anche per individui che altrimenti non rinuncerebbero mai all’automobile.

Cinque chilometri per il test a cielo aperto