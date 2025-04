Bici a idrogeno: anche in Italia le eBike ad acqua

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La bici a idrogeno è una realtà e si può acquistare anche in Italia. Vi spieghiamo come funziona e quanto costa averne una.

L’ultima arrivata si chiama HYRYD Sport Bike 1.0 ed è una bici a idrogeno che elimina le batterie al litio: si ricarica con 400 ml di acqua del rubinetto e promette 60 km di autonomia a zero emissioni. L’azienda che la produce è cinese, ma sarebbe meglio parlare al plurale perché i modelli disponibili sono già tre e comprendono una pieghevole e un modello più sportivo a metà tra la eMtb e la cyclette da palestra.

Per tutte il propulsore è lo stesso con potenza da 180 W e una capacità di di batteria da 300 Watt. Il tutto si alimenta però con meno di mezzo litro d’acqua del rubinetto. Si viaggia senza interruzioni per 60 km, sfruttando le marce disponibili su bici con freni a disco davanti e dietro, senza batteria, senza presa elettrica, senza litio.

Bici a idrogeno: come funziona

Il cuore del sistema è una cella a combustibile da 300 watt alimentata da idrogeno. Nessuna batteria da ricaricare alla presa: per ottenere l’energia basta utilizzare l’apposito kit domestico fornito insieme alla bici, che sfrutta acqua del rubinetto per produrre idrogeno verde. In cinque ore, 400 ml d’acqua sono sufficienti a generare 40 grammi di gas, stoccati in una cartuccia a bassa pressione (10 atmosfere), facilmente sostituibile. Una volta montata nel telaio, la cartuccia alimenta il motore brushless da 180 W integrato nel mozzo posteriore. Il risultato è un’autonomia di circa 60 chilometri nominali (poi si deve vedere sul campo) a pedalata assistita, senza alcun tipo di emissione inquinante.

La gamma HYRYD 1 di 3

È l’azienda cinese Youon a firmare questa tecnologia, un gruppo già attivo nella micromobilità e ora anche nel settore automotive a idrogeno. In Italia a importarla e distribuirla è Remoove, realtà trentina impegnata da anni nella mobilità inclusiva e sostenibile, che ha scelto di investire su questa nuova frontiera del trasporto leggero. Il prezzo del modello Sport Bike 1.0 è di 4.800 euro più IVA, comprensivi del kit per la produzione di idrogeno domestico.

l debutto italiano è avvenuto a Bergamo, in occasione di BikeUP, il festival della mobilità elettrica e sostenibile. La bici si distingue anche per caratteristiche tecniche tradizionali ma affidabili: telaio in alluminio, forcella ammortizzata, cambio Shimano a 7 velocità, freni a disco anteriori e posteriori. Il peso complessivo è di 23,5 kg.

Costi alti, poca scelta per ora

Certo una bici a idrogeno costa di più di una eBike, che molti già considerano un investimento oneroso. Dalla sua però ha una tecnologia ancora più avanzata e tutta da scoprire nella produzione di larga scala. Può davvero essere la bici a idrogeno il futuro della mobilità green? Oggi, quasi tutta la mobilità leggera si basa su batterie al litio, con problemi noti: costi elevati, difficoltà di smaltimento, dipendenza da risorse limitate e spesso estratte in condizioni sociali discutibili.

La bici a idrogeno propone un modello alternativo: nessun cavo da attaccare, niente rifiuti elettronici, solo una cartuccia che si cambia in 10 secondi e si ricarica con acqua. Se l’idrogeno viene prodotto in modo sostenibile (ad esempio, con energia rinnovabile), l’impatto ambientale si riduce quasi a zero. E la possibilità di autoprodurlo a casa segna una svolta di autonomia e consapevolezza.

D’altra parte l’offerta di bici a idrogeno in questo momento è limitata con prezzi molto alti. In Francia dal 2017 esiste Pragma Industries con il modello Alpha Neo ancora disponibile a circa 5.600 euro, con offerte di leasing a lungo termine a partire da €79 al mese. Si tratta però di un modello nato nel 2022 e che dimostra gli anni che ha. Modelli più nuovi di Pragma costano oggi oltre 7.500 euro, ma la promessa dell’azienda è di scendere nel tempo fino a 3.500.

