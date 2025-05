Bianchi E-Vertic FX: eBike trail motorizzata Bosch

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La prima volta di Bianchi eBike motorizzata Bosch Performance Line. Arriva sul mercato E-Vertic FX, una trail pensata e realizzata per il divertimento sui percorsi più difficili.

Chi l’ha potuta apprezzare dal vivo al Bike Festival di Riva del Garda, non ha potuto non notare che la nuova Bianchi E-Vertic FX, prima eBike della casa di Treviglio motorizzata con il più potente propulsore di casa Bosch, è progettata per i lunghi giri in montagna. Siamo di fronte a una trail eBike con ruote da 29’’, telaio in alluminio riprogettato secondo i principi dell’ottimizzazione topologica, una tecnica che consente di mantenere alta la rigidità alleggerendo il peso complessivo.

E-Vertic FX: eBike trail per andare lontano

Entrando più nel dettaglio notiamo che rispetto al modello precedente design e prestazioni sono state rinnovate: il telaio in alluminio è stato ridisegnato per avere un mezzo più leggero, reattivo e ancora più agile da guidare sui trail più tecnici. A questo si aggiunge un aggiornamento geometrico, con l’angolo di sterzo più “aperto”, portato a 64,5° per avere maggiore stabilità e sicurezza nei passaggi più impegnativi. A livello elastico l’escursione è stata maggiorata sulla forcella, con 150 mm di travel, mentre alla ruota sono confermati i 140 mm.

E-Vertic FX 9.1 1 di 5

Il punto di arrivo è una eBike che sia più fluida nella guida sui trail tecnici e sui sentieri alpini. Per questo la parte motoristica è stata affidata al motore Bosch Performance Line CX da 85 Nm e una batteria Powertube da 800 Wh. A questa si può aggiungere il range extender Powermore da 250 Wh, che permette di aumentare l’autonomia di circa il 30%, per esplorazioni ancora più lunghe.

E-Vertic FX 9.2 1 di 5

Prima volta con Bosch Performance Line

A proposito per propulsore Bosch, un recente aggiornamento software consente di portare la potenza fino a 100 Nm. Ma pure una potenza di picco che sale da 600 a 750 Watt e un supporto massimo del 400% dell’input sul pedale. Delle performance degne di eBike da competizione, ma adesso a portata di mano anche dei ciclisti amatoriali. Per un confronto più dettagliato con la prima linea di Bianchi E-Vertic vi invitiamo a leggere il nostro articolo qui.

Versioni e costi

La nuova E-Vertic FX è disponibile in due versioni: la prima è la FX 9. con Sram SX Eagle, forcella RockShox Lyrik 29″ e display Bosch Kiox 300 che costa 5.449 euro. Il secondo modello prende nome FX 9.2 e ha sempre Sram SX Eagle, forcella stavolta RockShox Psylo Silver RC 29″ e display Bosch Intuvia 100. Messa in vendita al prezzo di 5.850 euro. Due le colorazioni disponibili: la Verde Acqua/Celeste Metallico e la Grafite/Grigio Silver. Tutti i modelli sono già disponibili all’acquisto sul sito Bianchi.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –