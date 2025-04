Bezos sfida Musk con Slate The Truck, elettrico da 20 mila dollari

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Slate è il nome del nuovo brand americano nato ufficialmente in febbraio e già pronto a lanciare il suo primo modello, The Truck, un pick-up spartano a soli 20 mila dollari. L’annuncio, le prime immagini e i dati tecnici sono arrivati il 24 scorso, un istante prima, guarda caso, dei dati trimestrali di Tesla.

Le indiscrezioni sul prezzo avrebbero dell’incredibile se Slate non avesse nel motore i quattrini di Jeff Bezos, proprietario di Amazon e l’uomo che contende a Elon Musk il trono di più ricco del mondo, nonchè il ruolo di più trumpiano dei paperoni della Silicon Valley. E se la start-up Slate non avesse già al lavoro, si dice, una squadra di 500 addetti, fra ingegneri e tecnici.

Slate The Truck, l’auto elettrica MAGA dell’era Trump

La sede è a Troy, nel Michigan, Stato che fu determinante per la vittoria di Donald Trump in novembre e indiscussa capitale dell’auto a Stelle e Strisce. Ma ancora non si sa dove The Truck sarà prodotto su scala industriale, nè esattamente quando sarà disponibile. Forse da fine 2026. Al momento sono aperte solo le prevendite, con un acconto di 50 dollari.

Definire Slate l’anti Tesla non è affatto azzardato. Anzi, pare nascere proprio con il preciso scopo di sfidarla, invertendone il paradigma come ne ha anagrammato il nome. In aggiunta, affronta la sfida dell’auto elettrica da zero, come Tesla, ma l’affronta aggredendo la rivale “alle spalle”, dal lato basso del mercato. Lato oscuro per Tesla, che continua a rinviare il debutto della sua low cost Model 2.

Slate The Truck è un pick-up a due posti, riconfigurabile in SUV a 5 posti con un Kit di trasformazione fai da te che già figura fra i 100 accessori. Il modello di primo prezzo, i già citati 20 mila dollari, è basic come una R4 dei bei tempi.

Tutto al minimo. E il resto è optional

Basti pensare che l’alzacristalli è…manuale, il cruscotto, privo di infotainment integrato, si limita ad un supporto per smartphone e tablet, i cerchi sono in acciaio, riscaldamento e aria condizionata si azionano con semplici manopole. Perfino gli altoparlanti sono un optional e il colore è unico: un anonimo grigio opaco.

Un veicolo americano, insomma, per l’americano medio arrabbiato che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca. Potremmo definirla la prima auto elettrica MAGA.

Poi l’ampia dotazione di accessori permette all’acquirente di salire di stand (e di prezzo) in progressione, seppur nei limiti di una design essenziale che ricorda da vicino il Land Rover Defender degli esordi. Ma, sul prezzo, lo spazio di manovra è molto ampio rispetto ai rivali GM, Ford e Rivian (per non parlare del Cybertruck) che vanno dai 60 mila dollari a salire. Rivian, peraltro, è titolare di un mega contratto di fornitura furgoni con Amazon da ben 100 mila unità.