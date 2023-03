BEV o ICE? I conti svizzeri del TCO dicono elettrica

I conti svizzeri del Total Cost of Ownership (TCO) confermano che nell’intero arco di vita un’ auto elettrica costa meno di una termica. La sorpresa è che i costi sono minori in tutte le classi. Non solo nelle auto “premium”, dove i prezzi d’acquisto fra BEV e ICE tendono ad equivalersi, ma anche tra utilitarie e vetture di classe media, dove il divario resta ancora elevato: attorno al 30% a favore delle motorizzazioni tradizionali.

I conti li hanno fatti i ricercatori svizzeri dell’Ufficio federale dell’energia che il 23 marzo ha pubblicato il rapporto “Total Cost of Ownership”. Confronta tutti i costi dal momento dell’acquisto a quello della rivendita, dopo otto anni di utilizzo e con una precorrenza media di 15 mila chilometri all’anno. Sono suddivisi in prezzo d’acquisto, consumo, manutenzione, preumatici e “altro” (tasse di circolazione, assicurazione ecc.). Per le utilitarie si prendono in considerazione solo elettriche e termiche, mentre per le classi medie, superiori e Suv vengono valutate anche le ibride plug-in.

I modelli messi a confronto sono in tutto una cinquantina. Per ogni classe i ricercatori hanno confrontato vetture dalle caratteristiche simili. Ecco alcuni esempi:

Utilitarie : Renault Clio 1.0 e Renault Zoe R135

: Renault Clio 1.0 e Renault Zoe R135 Classe media : VW Golf 1.5, VW ID.3 e VW Golf 1.4 PHEV

: VW Golf 1.5, VW ID.3 e VW Golf 1.4 PHEV Classe superiore : BMW 530i, BMW i4 e BMW PHEV

: BMW 530i, BMW i4 e BMW PHEV SUV: VW Tiguan 2.0TSI, VW ID.4 e VW Tiguan 1.4 TSI PHEV

I conti parlano chiaro: tra le utilitarie, le auto a combustione accumulano in otto anni un vantaggio di 3.000 franchi svizzeri (il cambio con l’euro è sostanzialmente alla pari). Il vantaggio delle elettriche cresce al salire della categoria. Le medie alla spina consentono un risparmio di 13.000 franchi. Quelle di classe superiore addirittura di 20.000 franchi svizzeri. Tra i Suv il vantaggio si ridimensiona a poco meno di 6.000 franchi. Da notare invece come il TCO di ICE e PHEV resti sostanzialmente uguale in tutte le categorie.

Analizzando, nel grafico qui sopra, la composizione del costo totale si nota come il vantaggio maggiore, per le elettriche, sia nel costo dell’energia (in giallo). Lo svantaggio è il prezzo iniziale d’acquisto. Quindi, rivendendo l’auto in anticipo e percorrendo meno chilometri, la convenienza dell’auto elettrica si ridimensiona. Secondo i conti degli analisti svizzeri, rivendendo l’auto dopo sei anni e percorrendo solo 10.000 km all’anno una BEV può costare anche il 4% più di una termica.

A nostro parere- Le conclusioni dello studio hanno una validità solo parziale se rapportati alla realtà italiana. Lo studio, per esemio, non considera eventuali incentivi per l’acquisto del veicolo.

Il calcolo si riferisce a un uomo di 43 anni che ha la patente da 23 anni, con assicurazione casco totale e di nazionalità svizzera. I costi dell’energia sono di 2 franchi per ogni litro di carburante e 0,23 centesimi per ogni kWh. Le tasse di circolazione sono una media fra quelle dei diversi Cantoni. I costi per l’acquisto sono parametrati a un tasso di interesse dello 0,05% annuo. I costi di ricarica sono calcolati sulla base di un 90% di ricariche domestiche e un 10% di ricariche dalla rete pubblica.

In Italia il quadro di riferimento è ben diverso: ci sono gli incentivi, ma i tassi di interesse sono più alti. Il prezzo del carburante è più basso e quello dell’elettricità più alto (36 centesimi a kWh).

Da ultimo, una riflessione su prezzo d’acquisto, calcolato dagli analisti dell’Ufficio federale dell’energia come differenza fra prezzo di listino e valore dell’usato. Il mercato delle BEV è molto più maturo in Svizzera, dove copre il 17% del mercato (+4,4% nel 2022) contro il 3,7% italiano, e dove esiste anche un efficiente mercato dell’usato. Perciò lo studio afferma che «grazie al loro maggiore valore residuo le auto elettriche di classe media e superiore sono più convenienti del 5 per cento rispetto alle auto a combustione». Per utilitarie e SUV, invece, lo studio calcola un costo d’acquisto rispettivamente del 27 e del 12 per cento superiore.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –.