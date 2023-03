La mia BEV è classificata Euro0: posso entrate in Area C?

Carlo è perplesso: ha verificato dal Portale dell’Automobilista che la sua BEV, una Dacia Spring, è definita Euro0 e teme di non poter entrare nelle aree di traffico riservate alle auto elettriche. Inviate i vostri messaggi a info@vaielettrico.it.

Sul Portale dell’Automobilista c’è scritto che…

“ s eguo i vostri articoli che spesso mi sono presentati nelle mie ricerche Google, essendo il possessore di una Dacia Spring da Settembre 2022. eguo i vostri articoli che spesso mi sono presentati nelle mie ricerche Google, essendo il possessore di una Dacia Spring da Settembre 2022.

Vorrei un vostro parere in merito al risultato sconcertante che mi viene restituito dal “Portale dell’Automobilista” circa la Classe Ambientale del mio veicolo.

Non appena inserisco la mia targa il portale risponde:

Compatibilità Ambientale EURO0

Emissione CO2 (g/Km) “DATO NON DISPONIBILE”

Controllando le istruzioni noto che per le auto termiche il portale presenta i dati presenti in due campi della carta di circolazione che nel caso del mio veicolo con motore elettrico non sono presenti.

Ho sentito la concessionaria e l’agenzia delle pratiche auto che ha predisposto l’immatricolazione e mi dicono che per le Auto Elettriche sia giusto così. Peccato che se consulto il diritto di accesso in Area C ed Area B a Milano, che basa le sue risposte sui dati del “portale dell’Automobilista” la mia auto non pare poter circolare „ Carlo Volpones

Non si preoccupi, fa testo la targa

Risposta-Proprio perchè nella carta di circolazione dei veicoli elettrici i due campi non sono compilati, il Portale dell’Automobilista riporta per tutte le BEV la dizione Euro0 e Emissione CO2 “non disponibile”. Proprio perchè nella carta di circolazione dei veicoli elettrici i due campi non sono compilati, il Portale dell’Automobilista riporta per tutte le BEV la dizione Euro0 e Emissione CO2 “non disponibile”.

E’ una dizione convenzionale utilizzata per tutti i veicoli full electric. Quindi non si preoccupi. Nel caso specifico di Milano, gli ingressi alle Aree C e B sono presidiati elettronicamente. Il sistema legge la targa e abilita automaticamente l’ingresso. In altre città che ammettono l’ingresso libero nelle ZTL alle BEV è necessario preregistrarsi, comunicando la targa. Poi la pratica segue lo stesso percorso.

