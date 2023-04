BEV a confronto: la mia Mercedes 250 EQA e la Model 3 di mio figlio

Padre e figlio e due BEV a confronto di pari categoria: un confronto fra generazioni che ci racconta l’amico Franco, frequentatore abituale delle nostre pagine (leggi anche qui e qui).

di Franco Fellicò

E’ molto difficile che il proprietario di una vettura non sia anche fiero di averla acquistata ed è quasi impossibile che ne parli male. Ma quando le differenze sono eclatanti come quelle che proverò a riepilogare, allora anche il più felice automobilista finirà per riconoscere le deficienze della sua auto.

Io non sono diverso dagli altri automobilisti, ma ho deciso di essere onesto e di riconoscere le differenze che ci sono tra la mia vettura e quella che ha acquistato ultimamente mio figlio. Lo faccio con dispiacere, ma ritengo che quanto dirò potrà essere utile a chi non ha ancora acquistato una BEV.

BEV a confronto/Perchè scelsi Mercedes EQA

Come ho scritto più volte ho atteso l’auto elettrica per circa trent’anni e negli ultimi due ne ho provate tantissime; non dico tutte ma certamente tutte quelle più comuni del mercato. Ho provato le piccole e le grandi anche perché ero in dubbio se dovessi sostituire la mia macchina grande o quella più piccola. Avevo infatti due Mercedes: una vecchia classe A (da 14 anni) e una GLK (da circa 7 anni); la piccola aveva percorso solo 70.000 km e la grande 140.000.

Purtroppo i pochi minuti in cui si fa un test drive non sono sufficienti per farsi una idea precisa della macchina, comunque le mie preferenze si manifestarono abbastanza

chiaramente. Tra le piccole mi era piaciuta molto la 500e Fiat ma anche la Opel Corsa e la Peugeot 205; tra le grandi la più interessante era stata la Tesla Model Y, in seconda posizione la Hyundai Kona e in terza la Mercedes EQA. A questo punto dovevo decidere definitivamente se orientarmi verso le piccole o verso le più grandi.

Considerando che una volta posseduta una BEV avrei finto per usarla quasi sempre (intendo sia in città che fuori) mi orientai verso una vettura grande decidendo quindi di sostituire con essa entrambe le mie auto.

A questo punto avrei dovuto decidere per la Tesla Model Y ma il prezzo (e parlo di quelli del 2022) di quell’auto era troppo alto per prenderla in considerazione, e poi ero anche molto scoraggiato dalla scarsa attenzione dei commerciali visto che li avevo dovuti “rincorrere” molte volte senza riuscire MAI a ad avere almeno una loro risposta telefonica; questa cosa mi faceva anche pensare che probabilmente anche l’assistenza tecnica sarebbe stata molto deficitaria.

BEV a confronto/Scelta meditata, le provai tutte

In seconda posizione tra le più grandi avevo messa la Hyundai Kona, ma per questa i tempi di consegna erano molto elevati e quindi mi misi al computer per cercare se in tutta Italia ci fosse una Kona o una EQA in pronta consegna. Nessuna Kona era disponibile mentre c’erano 3 EQA, una era a Bologna ma non aveva l’opzione “assistenza alla guida” a cui tenevo molto, un’altra era a Bari e stavo quasi per prenderla quando il concessionario mi disse che per accontentare un cliente che ne stava aspettando una da vari mesi, l’avrebbero data a lui anche se la voleva nera e non bianca e se non era interessato all’assistenza alla guida; la terza e ultima era a Milano, era bianca come la

volevo io, aveva l’assistenza alla guida, ma era una “Edition 1” (edizione speciale limitata) con un sovraprezzo di oltre 4.000 euro.

Decisi comunque per quest’ultima ed andai a prenderla a Milano da Roma a metà luglio 2022; mi è costata 58.000 euro. Non ho particolari lamentele da fare su quella vettura ma da subito mi sono accorto che il software di cui è dotata era ben al di sotto delle mie aspettative.

Ho già parlato a lungo anche su questo sito della scarsa qualità di quel software e

dell’impossibilità di ottenere dei miglioramenti assai logici che ho più volte cercato di

suggerire, ma sempre senza riuscire ad ottenere nulla.

BEV a confronto/…e mio figlio scelse Model 3

Intanto poche settimane fa mio figlio, approfittando della notevole riduzione di prezzi

praticata molto intelligentemente da Tesla, ha acquistato invece una Tesla Model 3 e ho

potuto vedere più da vicino le qualità di quella vettura. Devo dire che dopo la notevole riduzione che ha avuto anche la Model Y non avrei avuto alcun dubbio nell’acquistare quella piuttosto che la EQA.

BEV a confronto/Ecco perchè non c’è storia

Proverò a fare dei paragoni raffrontando la mia EQA con la Model 3 di mio figlio, certo che le qualità della Model Y di mio interesse non sarebbero inferiori.

Ed ecco le differenze:

-la Model 3 ha ben 351 Cv mentre la EQA ne ha solo 190;

-la batteria della Model3 ha una capacità di 53 Kwh mentre la batteria della EQA è da 66,5 Kwh;

-il tempo della Model 3 da 0 a 100 Km/ora è di 6,1 secondi mentre quello della EQA è di 8,9 secondi;

-la potenza massima di ricarica della Model 3 è di 125 Kw mentre quella della EQA è di 100Kw;

-Model 3 ha una velocità massima di 225 Km/ora mentre la EQA solo di 160 Km/ora;

-malgrado la batteria sia di minore capacità l’autonomia dichiarata di Model 3 è di 490 Km

mentre quella della EQA è di 426 Km.

BEV a confronto/Prestazioni, consumi, ricarica

Ecco alcune considerazioni su tutto quanto appena detto: Model 3 ha una batteria con

minor capacità ma riesce a percorrere più chilometri e questo è confermato dai consumi reali che abbiamo riscontrato sia io che mio figlio; entrambi abbiamo usato il “piede leggero” e mentre io al minimo con la EQA riesco a consumare 17 Kw per 100 km, mio figlio con la Model 3 raggiunge facilmente 14Kw e anche meno per 100 km.

C’è da dire quindi, senza ombra di dubbio, che la tecnologia del motore elettrico della Model 3 è sicuramente superiore a quella della EQA; l’efficienza è assai superiore vista la maggiore potenza disponibile e oltre tutto con un notevole minor consumo.

I tempi di ricarica da colonnine fast sono minori nella Model 3 per due motivi: sia perché la potenza massima di ricarica della Model 3 è maggiore di quella della EQA e sia perché, anche a parità di potenza di ricarica, i kilowatt da caricare per una percorrenza uguale, sono per la Model 3 che consuma di meno, inferiori a quelli necessari alla EQA.

BEV a confronto/Accessori e automatismi

Passando ora agli accessori e agli automatismi, quasi tutti gestiti dal software, non ci sono paragoni e tutto è a favore della Model 3: tutte le regolazioni dei sedili non solo sono elettriche diversamente dalla EQA, ma la posizione dei sedili è memorizzata e si reimposta da sola se qualcuno la modifica; nella Model 3, diversamente dalla EQA, tutto è elettrico finanche la regolazione dell’altezza del volante e addirittura anche l’apertura del cassetto portaoggetti anteriore.

Il portabagagli della Model 3 è abbastanza capiente malgrado l’ingombro delle batterie e in più, diversamente dall’EQA, esiste anche un comodo e ampio bagagliaio anteriore che oltre ad essere utile, copre completamente ogni apparato della vettura che sembra essere senza motore.

Nella EQA c’ è una telecamera posteriore e due telecamere anteriori (queste ultime solo se è presente l’opzione guida assistita) mentre nella Model 3 ce ne sono standard oltre a quella posteriore anche due laterali, altre anteriori e una anche per l’interno.

La EQA per l’antifurto ha solo un immobilizzatore mentre la Model 3 ha anche la funzione

SENTINEL con la registrazione video delle telecamere in caso di persone che si muovono

attorno alla vettura o all’interno; in più la Model 3 consente di interagire con l’auto dal

proprio smartphone visualizzando a distanza e in real time quanto è ripreso dalle varie

telecamere consentendo perfino di “far parlare” la vettura che con una SUA VOCE un po’

cavernosa quanto il proprietario le dice di dire parlando dal proprio cellulare. E’ inutile dire che TUTTE quelle informazioni che nella EQA alla riaccensione vengono perdute, nella Model 3 vengono correttamente e giustamente mantenute fino a che non sarà l’utente a cambiarle.

BEV a confronto/Il software stellare di Tesla

Da informatico quale sono ho avuto l’impressione che gli analisti e i programmatori di Tesla si siano divertiti nel realizzare le più disparate funzioni: e questo lo dico perché non sapendo cosa altro aggiungervi hanno perfino organizzato un vero e proprio “spettacolo” che una volta avviato fa accendere e spegnere i fari, aziona i lampeggiatori, alza e abbassa i vetri elettrici, apre e chiude gli specchietti retrovisori esterni e alza ed abbassa il portellone del bagagliaio!

Ma poi per avvisare i pedoni è possibile scegliere tra un buon numero di avvisi da far

pronunciare all’altoparlante esterno alcuni dei quali sono anche poco signorili; la macchina è sempre connessa alla rete e con solo 9,90 al mese è disponibile Spotify che consente di ascoltare musica da un impianto dalla qualità favolosa che non ha paragoni con quello della EQA e da fermo la vettura può utilizzare il suo grande schermo per visualizzare film e serie TV da NETFLIX.

BEV a confronto/Un processore più veloce

Le abbondanti telecamere mostrano sul grande schermo contemporaneamente alla schermata del navigatore le sagome degli ingombri intorno alla vettura per cui sono visibili sempre le sagome delle vettura che sono davanti, dietro e che passano alla propria sinistra. Il processore utilizzato per la gestione del software è molto potente e si nota benissimo la differenza di velocità rispetto a quello della EQA che è lentissimo sia nelle ricerche del navigatore che nelle richiesta di funzioni. I comandi vocali sono perfettamente ricevuti ed eseguiti e vi ho trovato una grande differenza con quelli della EQA sia per intelligibilità che per rapidità di risposta; posso affermare che la risposta audio ai comandi vocali è rapida e pronta come quella di Alexa che forse tutti conoscono.

Infine va detto che i programmatori del software della Model 3 sono attivissimi tanto che

l’auto di mio figlio ha già ricevuto due aggiornamenti in meno di un mese e un terzo è in arrivo nel quale pare che si sia deciso di fornire anche l’applicazione ZOOM.

Insomma si vede molto bene che Tesla ha capito più di tutti che la parte software presente nelle auto moderne rappresenta un vero biglietto da visita e che ogni nuova funzione aggiuntavi costa poco e vale molto.

BEV a confronto/Aggiornamenti e assistenza

Diversamente Mercedes ha dimostrato chiaramente di curare molto poco il suo software; si ritiene superiore a chiunque altro e pensa di riuscire ugualmente a rimanere quella di una volta nel mercato moderno. In più di 9 mesi la mia EQA ha ricevuto un solo aggiornamento che non è servito ad aggiungere nuove funzioni ma solo a correggere un comportamento estremamente illogico e errato nella parte dell’assistenza alla guida.

Non c’è alcun dubbio quindi che se non avessi già acquistata la EQA, oggi approfittando dei nuovi prezzi, comprerei certamente una Model Y che dispone certamente di tutte le belle caratteristiche della Model 3 e che costerebbe meno di quanto mi è costata la EQA 250.

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica di Tesla non ho ancora sufficienti informazioni, ma è da sperare che almeno questa sia migliore di quella commerciale che ho già detto essere pessima.

Mi figlio mi ha però segnalato che si è rivolto all’assistenza telefonica raggiungibile da un

sistema piuttosto intuitivo ed è stato subito sollevato dai suoi dubbi per un piccolo problema da una persona molto cortese, disponibile e capace.

BEV a confronto/Mercedes, sono finiti i tempi belli

Sono cliente Mercedes da più di 20 anni ma ho potuto constatare che sono finiti i tempi in cui si era riveriti e ben trattati dall’assistenza Mercedes; per fare solo un aggiornamento delle mappe la mia vettura è stata in officina per DUE GIORNI anche se mi hanno dato in cambio gratuitamente una SMART come vettura sostitutiva.

Ma le cose ultimamente sono ulteriormente peggiorate perché per eliminare un fastidioso

cigolio del portellone posteriore della EQA mi è stato fissato un appuntamento a distanza di circa 15 giorni e mi è stato detto che dovrò lasciare la vettura per 2 o 3 giorni! E poiché le regole sono cambiate non avrò nemmeno la vettura di cortesia che altrimenti dovrà

noleggiare a 20 euro + IVA + assicurazione al giorno. Chi vuole Mercedes ci pensi quindi e valuti se è il caso di affidarsi ancora a loro.

