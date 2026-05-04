Benzina uno e nove al litro, elettrico sempre più conveniente.













Benzina uno e nove, secondo l’ultima rilevazione del Ministero delle imprese. E passare all’elettrico diventa sempre più conveniente, dunque…

Benzina uno e nove al self, in autostrada 1,967

Cominciamo dal prezzo della benzina, schizzato all’insù per il taglio della compensazione governativa. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti di lunedì 4 maggio 2026. Il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale é ormai a uno e nove, per l’esattezza a 1,899 euro al litro per la benzina e 2,047 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,967/litro per la benzina e 2,116 euro per il gasolio.Quindi in leggero aumento rispetto a domenica 3, il self lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,890 euro per la benzina e stabile a 2,047 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self era di 1,956 euro per la benzina e 2,117 euro per il diesel.

La forbice si allarga, a vantaggio delle EV

La forbice si allarga, dunque, e la convenienza dell’elettrico è sempre più evidente. Come abbiamo già segnalato in questo articolo, ne sta prendendo atto anche una testata mai tenera nei confronti delle EV come Quattroruote. Che nell’ultimo numero mette a confronto la spesa per 100 km delle 10 auto a benzina più vendute in Italia con le alternative elettriche.

La convenienza di queste ultime (con punte del 32,6% in meno della Leapmotor T03) era evidente nel raffronto quando la benzina costava 1,782 euro al litro. Ma oggi siamo a 17 centesimi in più. E il vantaggio delle elettriche è ancora più vistosa se si ha la possibilità di ricaricare a casa. Questo perché nella rilevazione di Quattroruote è stato considerato un 30% di rifornimenti nelle costose colonnine HPC. “Il rincaro dei carburanti rende le EV, finora da molti aborrite, una soluzione oggi conveniente”, scrive Quattroruote. “E ancor più in caso di peggioramento del quadro geopolitico”. Un po’ quel che sta avvenendo, purtroppo.