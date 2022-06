Benzina o elettrico, con il Defender PHEV spendo uguale

Benzina o elettrico, Francesco segnala che per il suo Land Rover Defender plug-in la spesa è la stessa, se ricarichi nelle colonnine pubbliche. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Benzina o elettrico, i soldi sono gli stessi

“Ho un Defender PHEV, che ha una batteria importante (circa 19KWh, ma mediamente ne riesco a caricare 16). La carico tutti i giorni a casa, e i suoi 38KM di autonomia (42 dichiarati) sono perfetti per il tragitto casa-scuola dei bimbi-lavoro-casa). In autostrada, ovviamente, il motore benzina entra in gioco, ma devo dire che sono molto soddisfatto. Soprattutto perchè ho i pannelli fotovoltaici e d’estate una parte di energia la prendo dal sole, a costo zero. Qualche giorno fa, per necessità e comodità (non trovavo parcheggio) ho sfruttato le torrette di ricarica ENEL X, con costo a KW a poco più di 0,5€. Contando che consumo i 10KM/litro in benzina, mentre faccio 2,3KM/kWh, se usassi solo le colonnine, per me, viaggiare in elettrico o a benzina, sarebbe indifferente. Poi mi rendo conto che il Defender è molto pesante, però questo vale anche per quando mi sposto con il motore a benzina che spinge. Che ne pensate?“. Francesco Scrufari

Vero, ma se fosse elettrico i conti cambiano…

Risposta. Ne pensiamo che, in effetti, il risparmio c’è solo se si ricarica a casa, come peraltro fa Francesco. Usando le colonnine pubbliche solo in occasione degli spostamenti più lunghi, quando c’è meno tempo per ricaricare. Del resto che senso avrebbe acquistare una plug-in, se non si dispone di una presa di corrente privata, a casa o in ufficio? Perché portare a spasso due motori, col relativo peso, se non si ha la possibilità di ricaricare facilmente e a prezzi competitivi? Poi si può discutere sull’efficienza di queste auto: il Defender plug-in, con i suoi 26 quintali di peso, non è esattamente l’auto più ecologica che esiste. Punta più sulle prestazioni che sulla sostenibilità, con 404 CV e 640 Nm di coppia grazie a un 2.0 4 turbo da 300 CV, unito ad un propulsore elettrico da 145 CV. E infatti la resa in elettrico segnalata (2,3KM/kWh) è decisamente bassa. Un Suv solo-elettrico fa ben più del doppio dei km con un kWh. E allora il confronto nei costi con la benzina cambia…

