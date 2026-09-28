Benzina Eni col tetto di prezzo: ora conviene rispetto all’elettrico?



















Benzina Eni col tetto di prezzo a 1,99 al litro, con un maxi-sconto di 25 centesimi: ora conviene rispetto all’elettrico? Vediamo..

Benzina Eni col tetto a 1,99: confronto sulla spesa per 100 km

La sconto nei distribuori Eni ed Enilive è scattato alle 8 di lunedì 28 settembre, portando la benzina a 1,99 e il gasolio a 2,19. Anche IP si è mossa, ma in modo più cauto. Non con un tetto fisso, ma con un limite nei prezzi che verrà applicato “progressivamente”. Per poi valutare l’estensione ad Esso ed agli altri operatori che si riforniscono da IP. Val la pena, allora, di rifare i conti del confronto con la benzina, che fino ai prezzi di ieri era diventato nettamente a favore dell’elettrico. Ma ora che succede se faccio il pieno dall’Eni? Prendiamo un modello molto diffuso come la 500. Per la versione elettrica la Fiat dichiara un consumo di 13,5 kWh/100 km. Vediamo quanto si spende nelle stazioni di proprietà della stessa Eni, le Plenitude. Siamo a 7,155 euro se si utilizzano le colonnine in AC (0,53/kWh) e a 8,10 se si usano le più potenti Fast (0,60).

EV ancora vincenti (se poi ricarichi a casa…)

E con la benzina a questo prezzo? Il consumo della 500 è, nella versione più virtuosa, di 5,2 litri/100 km. A 1,99 euro al litro fanno 10,348 euro. Siamo comunque a un costo superiore. E la forbice si allarga ulteriormente per chi ha la possibilità di ricarica privatamente, a casa o in ufficio. Qui la spesa al kWh è di 0,25-0,30/kWh, a seconda dei contratti di di fornitura. Siamo a non più di 4 euro/100 km. Impossibile al momento fare un confronto con gli sconti che verranno praricati da IP, che comunque non avvicineranno i prezzi dell’Eni. La società di stato dell’Azerbaijan Socar, che controlla IP, fa sapere di volere comunque “garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori”. Insomma, sconti al litro sì, ma senza esagerare e valutando giorno per giorno il costo della materia prima petrolio.

Benzina Eni col tetto: come mai tanta generosità?

Ma come mai l’Eni è diventata così generosa? Una lettura interessante la danno gli analisti di Equita, che parlano di una mossa furba, sul piano economico e dell’immagine: “Stimiamo un impatto economico negativo per Eni nell’ordine di 85-100 milioni per un mese di applicazione. Sulla base delle vendite carburanti in Italia nel quarto trimestre 2025, pari a circa 1,4 milioni di tonnellate. L’impatto potrebbe salire a circa 250-300 milioni… Riteniamo la notizia leggermente negativa sul piano economico, ma moderatamente positiva in ottica regolatoria/politica. Il costo volontario per Eni appare significativo, ma gestibile. E probabilmente meno penalizzante rispetto all’ipotesi di una tassazione sugli extraprofitti. Contribuendo ad allontanare il rischio di interventi fiscali straordinari. Mantenendo al tempo stesso il messaggio di supporto al Paese in una fase di prezzi carburanti molto elevati”. Insomma: un segnale di vicinanza agli italiani che allontana il rischio di stangate governative sui super-profitti.