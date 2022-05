Benzina e gasolio, gli sgravi non fermano la corsa

Benzina e gasolio, gli sgravi attenuano, ma non fermano la corsa dei prezzi . La tensione sui mercati riporta il diesel a 1,842 al litro e la “verde” a 1.820.

Benzina e gasolio di nuovo ben oltre 1,8 euro al litro

Conviene l’elettrico a questi prezzi? Dipende da dove si ricarica e a che prezzo, a casa o in ufficio (per chi può) o nelle colonnine pubbliche. Con che tipo di tariffa o abbonamento flat (guarda l’articolo). È comunque utile per un raffronto avere un riferimento con i prezzi aggiornati dei carburanti, in questo caso al 5 maggio. Riferimento che vede nuovi ritocchi al rialzo su benzina e diesel. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri sostanzialmente stabili, è stata Tamoil ad intervenire sui prezzi raccomandati dei due carburanti salendo di due cent. Il monitoraggio dei prezzi praticati alla pompa mostra appunto medie ancora in aumento per verde e diesel, in lieve calo quelle del Gpl. In discesa il metano auto con i prezzi che continuano a recepire il taglio fiscale deciso dal Governo. Di seguito il dettaglio (elaborazione Quotidiano Energia) dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 5 maggio.

Scendono invece i prezzi di metano e GPL

il prezzo medio nazionale della benzina self aumenta a 1,820 euro/litro (1,816 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,813 e 1,830 euro/litro (no logo 1,811). Il prezzo medio del diesel self sale a 1,842 euro/litro (valore precedente 1,837), con le compagnie tra 1,836 e 1,850 euro/litro (no logo 1,834). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,957 euro/litro (1,953 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,896 e 2,036 euro/litro (no logo 1,865). La media del diesel servito è a 1,978 euro/litro (contro 1,973), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,926 e 2,057 euro/litro (no logo 1,886). Scendono leggermente i prezzi del Gpl attestandosi tra 0,847 e 0,863 euro/litro (no logo 0,848). Infine, continua a calare il prezzo medio del metano-auto, tra 1,787 e 2,031 (no logo 1,834).

