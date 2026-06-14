Benzina e diesel convengono più dell’elettrico? Ancora?













Benzina e diesel convengono più dell’elettrico? Un lettore ci interpella su quanto ha letto sul Sole 24 Ore, chiedendo conferma.

Benzina e diesel convengono ancora, nonostante gli aumenti?

“Ho letto sul sito del Sole 24 Ore una notizia che mi ha un po’ sorpreso. Si parla di un’indagine secondo la quale le auto a benzina e diesel restano di gran lunga più convenienti delle elettriche. Anche dopo i recenti aumenti legati alla guerra tra Iran e Stati Uniti. Sul vostro sito si leggono spesso articoli che dicono il contrario: potete chiarire come stanno le cose? Quali convegnono di più, atteso che le elettriche sono ancora più care da acquistare? “. Piero Simonini

Lo dicono i petrolieri, vediamo come stanno le cose…

Risposta. Più che di un’analisi vera e propria, si tratta di dati forniti nell’assemblea dell’Unem, che altri non è se non la vecchia Unione Petrolifera. Non proprio una fonte imparziale. Sono stati presi a parametro i dati di omologazione delle auto di aprile 2026. Ricavandone che la convenienza dei carburanti tradizionali resta netta. E sostenendo che con 100 euro un’elettrica percorre 610 km, contro i 951 km di una a benzina e i mille di un diesel.

Dati veritieri? Vediamo l’elettrico: in genere con un kWh si fanno 6-7 km, ma quanti se ne acquistano con 100 euro? Se ho possibilità di ricaricare a casa a 0,25, ne prendo 400. E quindi di km ne faccio almeno 2.400, con tanti saluti a benzina e diesel. E se ricarico a 0,70 nelle colonnine pubbliche veloci? Ne prendo non meno di 142 e di km ne faccio almeno 850. Nell’ipotesi peggiore, che non si verifica praticamente mai. La stessa Quattroruote ha confermato che, a questi prezzi dei carburanti, l’elettrico conviene eccome. Ma ai petrolieri non va detto.

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