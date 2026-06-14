Benzina e diesel convengono più dell’elettrico? Ancora?

Benzina e diesel convengono più dell’elettrico? Un lettore ci interpella su quanto ha letto sul Sole 24 Ore, chiedendo conferma.
Benzina e diesel convengono ancora, nonostante gli aumenti?
“Ho letto sul sito del Sole 24 Ore una notizia che mi ha un po’ sorpreso. Si parla di un’indagine secondo la quale le auto a benzina e diesel restano di gran lunga più convenienti delle elettriche. Anche dopo i recenti aumenti legati alla guerra tra Iran e Stati Uniti. Sul vostro sito si leggono spesso articoli che dicono il contrario: potete chiarire come stanno le cose? Quali convegnono di più, atteso che le elettriche sono ancora più care da acquistare? “. Piero Simonini
Lo dicono i petrolieri, vediamo come stanno le cose…
Risposta. Più che di un’analisi vera e propria, si tratta di dati forniti nell’assemblea dell’Unem, che altri non è se non la vecchia Unione Petrolifera. Non proprio una fonte imparziale. Sono stati presi a parametro i dati di omologazione delle auto di aprile 2026. Ricavandone che la convenienza dei carburanti tradizionali resta netta. E sostenendo che con 100 euro un’elettrica percorre 610 km, contro i 951 km di una a benzina e i mille di un diesel.
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Dati veritieri? Vediamo l’elettrico: in genere con un kWh si fanno 6-7 km, ma quanti se ne acquistano con 100 euro? Se ho possibilità di ricaricare a casa a 0,25, ne prendo 400. E quindi di km ne faccio almeno 2.400, con tanti saluti a benzina e diesel. E se ricarico a 0,70 nelle colonnine pubbliche veloci? Ne prendo non meno di 142 e di km ne faccio almeno 850. Nell’ipotesi peggiore, che non si verifica praticamente mai. La stessa Quattroruote ha confermato che, a questi prezzi dei carburanti, l’elettrico conviene eccome. Ma ai petrolieri non va detto.
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Titolo che ho visto anche io e mi aspettavo che ci fosse dietro qualche fonte “sospetta”. Mi auguro che almeno all’ interno sia stata utilizzata una formula tipo:”secondo Unem …” Altrimenti sarebbe come minimo una cantonata giornalistica se non uno schierarsi in totale malafede.
Con la mia bev, nell’ uso quotidiano, faccio oltre 1.000 km al mese con un abbonamento da 55€ quindi oltre 1.800 km con 100 €. Sarebbe da scrivere al Sole e vedere se sono così onesti da pubblicare una replica …
Non è “ai petrolieri” che non va detto (che lo sanno perfettamente da decenni) ma non va fatto capire agli italiani…
Se ci si documenta un po’…si scopre che solo nel caso di commessi viaggiatori e simili può essere più complesso passare alle BEV visto che su lunghe percorrenze quotidiane occorrono spesso varie soste (per altro di 20~30min medi…il tempo di normali riposi ed esigenze fisiologiche ogni 300km di guida).
La stragrande maggioranza degli italiani non percorre più di 60km / giorno di media .. si può caricare almeno 1 volta alla settimana durante il tempo della spesa al supermercato (ove ormai ci sono sempre colonnine… talvolta pure gratuite! si trovano con le App) e per i più “fortunati” magari ricaricare al lavoro (se l’ azienda ha un proprio parcheggio) o a casa …con Wallbox (caso migliore) o addirittura con un apposito ed economico carichino portatile (se disponibile una presa Schuko o meglio industriale con cavo >6mm).
Il sig. @Piero Simonini potrebbe pure leggere alcuni articoli qui su V.E e riscontrare che nell’ uso comune BEV grandi e piccole hanno consumi bassissimi, sotto il WLTP dichiarato e quindi può scegliere in base a proprio budget e necessità tra piccole.BEV nuove oppure una più grande anche se (poco).usata o magari ex Aziendale/km0 per avere maggiori soddisfazioni (più autonomia e comfort, prestazioni notevoli) pur godendo di molto minor costo di gestione (i tagliandi si limitano al controllo periodico dell’ usura parti e cambio filtro abitacolo e livelli liquidi rispetto ai termici una grande differenza!).
Tutto va visto in base al.proprio modo di usare l’ auto… Se i viaggi lunghi/lunghissimi sono saltuari (1 al mese) ed il resto si effettua entro qualche centinaio di km sicuramente vale la pena di passare a BEV .. anche solo per godere della maggior comodità.
Ciò che l’ articolo del Sole (lo studio di UNEM… cioè i petrolieri 😂) non ha affatto sottolineato a sufficienza è che il grande costo dei rifornimenti eletti i è gravato di accise e altri costi ben più alti sull energia elettrica rispetto agli (incentivatissimi) idrocarburi… perché a parità di trattamento (la sbandierata neutralità tecnologica..ma anche fiscale) i costi di ricarica sarebbero ben più bassi…come spesso si vede confrontandoci con altre nazioni…ove guarda caso le BEV sono già almeno al 25%…non al nostro 5%.