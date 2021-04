Benvenuta YoYo: ecco caratteristiche e prezzi

Benvenuta YoYo: la macchinetta elettrica italo-cinese, di cui ci siamo occupati più volte, è stata presentata ufficialmente. Ecco caratteristiche e prezzi.

Benvenuta YoYo: si venda da maggio a 10.900 euro

Le prenotazioni si aprono on-line dal 1° maggio e l’Italia sarà il mercato di lancio, con consegne da luglio. L’ambizione è di creare un nuovo segmento di vetture per la città che sta a cavallo tra i quadricicli e le automobili vere e proprie, come la Smart e la 500. La YoYo è comunque omologata come quadriciclo pesante e si guida quindi con la patente da 16 anni. L’autonomia dichiarata è di 150 km, con una batteria da 9,5 kWh (peso delle celle: 20 kg). Velocità massima di 70 km/h, con un motore da 7,5 kW di potenza. L’ambizione è di venderne già quest’anno 2 mila in Italia.

Benvenuta YoYo: una storia iniziata nel 2017 a Torino

La Casa produttrice di Yoyo (e di due vetture che arriveranno nei prossimi anni) è la XEV. L’azienda è nata ne 2017 a Torino e oggi è controllata da azionisti italiani, cinesi e americani, secondo quanto dichiarato. Nel 2018 è stato costruito il primo prototipo della YoYo. L’anno seguente è stato costituito in Cina un centro di Ricerca&sviluppo per progettare l’industrializzazione. Ed è in Cina che avviene la produzione. La sede per l’Europa è a Venezia presso Campello Motors: qui è basata non solo l’attività di marketing, ma anche il Centro Ricambi per tutta l’Europa.

Batterie estraibili per ripartire carichi in pochi minuti

Una delle caratteristiche salienti della YoYo è di essere predisposta per il battery-swap. XEV assicura che in tre minuti le celle potranno essere sostituite da batterie cariche in qualsiasi luogo la macchinetta si trovi. È un accorgimento prezioso soprattutto per i servizi di car-sharing, un utilizzo nel quale la YoYo gioca molte delle sue carte. Anche grazie a costi di utilizzo molto bassi e alla possibilità di ricaricare ovunque, spina di casa compresa. Un pieno in una normale schuko costa 80 centesimi, la manutenzione è ridotta al minimo e l’assicurazione costa 200 euro all’anno, grazie a un accordo con Reale Mutua.

