L’elettrica non è da ricchi, lo dimostra Spacone con “Bentornati al sud”

Leonardo Spacone fa il bis, questa volta in comitiva. Con lui, altri otto equipaggi dell’iniziativa Bentornati al sud percorreranno il tragitto Roma-Reggio Calabria in auto elettrica, replicando il viaggio dimostrativo dell’accoppiata Leonardo-Aldo Caramadre organizzato da Vaielettrico nell’ultimo week end di settembre. In comitiva solo idealmente, però, visto che il fondatore di Power Cruise Control alza, e di molto, l’asticella della sfida. Percorrerà infatti i 712 chilometri che separano Roma Eur da Reggio Calabria a bordo di un furgone elettrico Renault Kangoo ZE del …2012 acquistato di “ennesima” mano per 5.000 euro.

Il Kangoo ZE di 10 anni: batteria al 60%, 110 km di autonomia, 7-8 soste per arrivare a Reggio Calabria

Ma l’obiettivo è dimostrare che anche con una vettura elettrica dalla tecnologia obsoleta e con la batteria ridotta al 60% della sua capacità, è possibile portare a termine il viaggio in meno delle 52 ore impiegate dall’inviata di “Piazza Pulita” Chiara Proietti. Ha battezzato la sua impresa “LA700km” e la porterà a termine lungo il percorso “Formigliese”, con soste canoniche per la ricarica a Mondragone e Spari, come da servizio TV.

Riferimenti non certo velati alla trasmissione di Corrado Formigli sull’emittente LA7. «Non voglio far polemica o irridere la giornalista e il suo lavoro _ precisa Spacone _ ma solo dimostrare un paio di cose. La prima è che l’auto elettrica non è roba da ricchi. La seconda è che la trazione elettrica è resistente e duratura quanto e più di quella termica, nè l’evoluzione passata e futura della tecnologia costringe necessariamente a buttare il veicolo dopo una manciata di anni. Terzo, se vogliamo, che viaggiare in elettrico è un’esperienza diversa, ma non necessariamente peggiore».

Un veicolo pagato 5.000 euro: “L’auto elettrica è per tutti e non va in pensione con quota 100”

I limiti del veicolo scelto dal nostro Leonardo sono al limite dell’impossibile: Renault Kangoo ZE nasce infatti con una piccola batteria da 22 kWh, non climatizzata e con una sola opzione di ricarica a 3 kW in corrente alternata. Da nuova, quindi, aveva un’autonomia di circa 200 km e un tempo di ricarica minimo di oltre 7 ore. Quella che userà Spacone ha oggi un’autonomia che oscilla fra gli 80 e i 110 km e per ricaricare i circa 13 kwh di capacità residua impiega almeno 4 ore. Le prestazioni della batteria sono state verificate e certificate con il software PKC (Power CecK Control) sviluppato in due anni di test dallo stesso Spacone e che sarà in commercio dal prossimo dicembre

«Sono comunque performances _ sottolinea Leonardo _ ancora perfettamente compatibili con le esigenze quotidiane di un normale automobilista, che in Italia percorre mediamente 30-40 km al giorno». Chiaro che per viaggi di 100 km e oltre è il mezzo meno indicato, e infatti Spacone sconsiglia vivamente di imitarlo.

Lui e il suo Power Cruise Control (qui il sito), invece, hanno già pianificato tutto. Il viaggio comporterà due pernottamenti, 7-8 soste per la ricarica, due ore al massimo di viaggio alla velocità ottimale di 50-60 km/h. Leonardo spiega che «alternando continuamente viaggio e soste per ricarica, riposo e alimentazione potrei completare il percorso in 35 ore. Ma io voglio viaggiare con la tranquillità di un turista, senza forzature e senza negami un buon sonno e una sana alimentazione». Così facendo conta di raggiungere Reggio Calabria alle 13 di lunedi 25 ottobre, 51 ore e mezzo dopo la partenza da Roma, alle 9,30 di sabato mattina, insieme a tutta la compagnia di Bentornati al sud. Gli hastag da cui seguire l’impresa di Spacone sono #LA700km; #PowerRace; #Formigliese; #CoppaFormigli.

Bentornati al sud: chi ci sarà, con quali auto e dove passeranno fra Roma a Reggio Calabria

E’ stato nel frattempo definito il gruppo che parteciperà a Bentornati al sud e il programma di massima. Oltre a Leonardo Spacone, ci saranno Gianfranco Pizzuro, Lorenzo Ciani, Stefano Catolino, Alberto Scagliola, Giuseppe Campi, l’On. Giuseppe Chiazzese (con famiglia); Nino Gerarci; Alessandro De Gugliemo.

Viaggeranno a bordo delle seguenti vetture Jaguar i-pace, Tesla Model 3, Ford Mach-E, Hyundai Ioniq5, Fiat 500e. Sabato 23 alle ore 8 si ritroveranno presso piazza Marconi 15 Roma, davanti alla colonnina EVA+, e partiranno alle 8,30. Il percorso è libero, ma im gruppo di ritroverà alle 11:30, a Battipaglia per pausa e ricarica, e successivamente a Cosenza (alle 15,30) per un secondo “pieno” presso l’impianto fast Conad Rende, uscita Cosenza Nord . L’arrivo a Reggio Calabria è previsto per le 19,30.

