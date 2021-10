Bentornati al Sud: Roma-Reggio Calabria elettrica e in gruppo

Aldo e Leonardo hanno fatto scuola, e ora il viaggio Roma-Reggio Calabria in auto elettrica diventa un’ azione dimostrativa collettiva contro fake news e detrattori della mobilità sostenibile. L’idea di Bentornati al Sud _ questo il nome dell’iniziativa _ è venuta a un gruppo di automobilisti elettrici della prima ora.

“Piazza Pulita”? Vaielettrico ha fatto scuola

Sabato 23 ottobre prossimo, si daranno appuntamento nella Capitale per ripercorrere in formazione la tratta “incriminata”. Non in 52 ore, come la troupe di “Piazza Pulita” , ma in poco più di 9, come avevano già fatto Aldo Caramadre e Leonardo Spacone per Vaielettrico, all’indomani del servizio televisivo.

Appuntamento a Roma Eur, sabato 23 ore 8,30

Il gruppo di Bentornati al Sud si è raccolto su iniziativa di Alessandro De Guglielmo, designer e progettista di auto elettriche e oggi consulente di importanti operatori della ricarica. Abita in Svizzera e partirà il giorno precedente per trovarsi all’appuntamento di sabato mattina, alle 8,30, alla stazione di ricarica EVa + di Roma Eur, in via Guglielmo Marconi 15. Con lui viaggerà anche Gianfranco Pizzuto, oggi fondatore di Automobili Estrema e “padre” del progetto Fulminea.

La partenza è fissata per le 9 e l’arrivo previsto a Reggio Calabria per le 19,30. L’orario d’arrivo dipenderà anche dal numero di partecipanti, che condizionerà i tempi di ricarica dell’intero gruppo. Tutto il viaggio sarà documentato in un video.

Volti noti e mezza dozzina di auto elettriche

A cena, sabato sera si parlerà di evoluzione dell’infrastruttura al centro sud, e sul futuro dell’iniziativa, che si vorrebbe ripetere annualmente per testare l’evoluzione delle infrastrutture nell’area più svantaggiata d’Italia.

Domenica il rientro sarà libero, ciascuno verso le rispettive destinazioni.

Per il momento i partecipanti sono una mezza dozzina, con mezzi che vanno dalla Tesla Model S alla Jaguar i-Pace, dalla Nissan Leaf alla Mercedes EQA. Della squadra faranno parte anche Leonardo Spacone, Luca Mamiani e il depotato Cinque stelle Giuseppe Chiazzese.

Adesioni aperte fino a domenica 17

Alessandro De Guglielmo a questo indirizzo Chi volesse aggregarsi a Bentornati al Sud, può contattarea questo indirizzo .deguglielmo@adg- consult.com dando la propria adesione entro domenica 17 ottobre.

Gli obeittivi dell’iniziativa sono ambiziosi: discutere dei problemi concreti di infrastruttura sulla tratta visitata; strutturare un concept da ripetere con un appuntamento fisso ogni anno; discutere delle difficoltà principali che affronterà la mobilità elettrica in Italia nei prossimo anni; illustrare i punti e aspetti da migliorare, principalmente sul lato infrastruttura ed organizzazione. Per le prossime edizioni di Bentornati al Sud, quindi, si studieranno ogni volta itinerari diversi.

Buon viaggio da tutta la squadra di Vaielettrico

