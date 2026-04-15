Benino Mercedes, male VW e BMW nel primo trimestre













Benino Mercedes, male Volkswagen e BMW nelle vendite di auto elettriche nel primo trimestre del 2026. E Tesla resta ancora lontana…

Benino Mercedes: vendite +11%, BMW fa meno 20%

Per i marchi tedeschi è un inizio d’anno a due facce. Chi festeggia (anche se con risultati ancora non esaltanti) è Mercedes, grazie alla nuova linea di modelli capitanati dalla CLA. Le vendite sono salite a quota 50.400 a livello di gruppo (+11%) e a 44.300 per il solo marchio Mercedes (+9%). La crescita è stata particolamente robusta in Europa (+34%) e in Germania (+36%). La CLA elettrica è già prodotta su tre turni negli stabilimenti di Rastatt e ci si attendono risultati ancora migliori per il resto dell’anno. In crescita anche gli eVan (+29%). In arrivo c’è la Classe C elettrica. “E la nuova GLC elettrica ha generato più ordini nei primi tre mesi di qualsiasi altro veicolo elettrico nella nostra storia”, dice Mathias Geisen, responsabile vendite del gruppo. Meno bene è andata alla BMW, che però partiva da numeri ben più alti di Mercedes. Il gruppo di Monaco ha consegnato 87.458 veicoli elettrici a clienti in tutto il mondo (-20,1%), con flessioni soprattutto negli USA e in Cina. Ora si punta sui modelli della Neue Classe per invertire la tendenza.

Volkswagen Group giù dell’8%, con solo la Skoda in evidenza Non è andata bene neppure a Volkswagen Group, con 200.000 BEVconsegnate nel mondo nel primo trimestre: -8% rispetto alle 216.800 dell’anno scorso. Anche qui i problemi sono arrivati da Cina e Stati Uniti. Mentre in Europa il trend di crescita prosegue (+12%), con un portafoglio ordini in crescita di circa il 15% rispetto alla fine del 2025. Nell’Europa Occidentale, in particolare, la quota di mercato è salita dal 19 al 20%. E ci si aspettano ulteriori incrementi con l’arrivo delle tre piccole che vengono lanciate in queste settimane, a partire dalla Cupra Raval. 109.000 sono stati invece i veicoli ibridi plug-in (PHEV) venduti, +31% sul 2025. Nel primo trimestre è stata la marca Skoda a salvare capra e cavoli, piazzando due modelli al 1° e 3° posto nella Top Ten elettrica del gruppo. Prima, come previsto, si è piazzata la Elroq (29.700 unità), terza la Enyaq (22.100). Ancora una volta deludenti i risultati della Volkswagen ID.3, oggetto in questi giorni dell’ennesimo rilancio con la versione NEO, e solo 4° con 19.600 unità.