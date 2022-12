Beneteau a vela elettrica (Torqeedo) con Oceanis 30.1 e First 44

Dai pionieri artigianali ai grandi navigatori oceanici come Soldini (leggi qui), fino ai prestigiosi cantieri come Beneteau scelgono i motori elettrici per le barche a vela. In questo caso quelli di Torqeedo che saranno presentati a Nautic Paris.

Barche a vela a emissioni zero

Non è una contraddizione parlare di emissioni zero sulle barche a vela visto che tutte montano un motore, ora prevalentemente inquinante, per le manovre in porto, per i servizi di bordo e frequentemente in funzione a che in navigazione quando non c’è vento o lo skipper non è proprio un esperto velista. In altri termini è una soluzione utile, quella del motore elettrico, anche se pensiamo agli orribili sversamenti di idrocarburi in mare dei motori diesel o benzina.

Beneteau decarbonizza con Oceanis 30.1 e il First 44

Ache Benateau punta sull’elettrico presentando le sue “barche a vela elettriche” l’Oceanis 30.1 (foto in apertura) e il First 44 al Salone parigino. Due novità che concretizzano la strategia di sviluppo sostenibile di Groupe Beneteau.

Gianguido Girotti, amministratore Delegato della divisione nautica del Groupe Beneteau, spiega: “Nello sviluppo del prodotto, ci concentriamo sulla riduzione dell’impatto ambientale in due aree chiave: materiali compositi e sistemi di propulsione“.

Il Beneteau First 44 – premiato con il Boat Builder Award – è dotato di un sistema propulsione Cruise pod Torqeedo 12.0 e batteria 48-5000. Sarà presentato al Salone insieme all’Oceanis 30.1 spinto da un Cruise pod Torqeedo 6.0 e con due opzioni per il pacco batteria: power 24-3500 e 48-5000. Soluzioni compatte e che occupano poco spazio nella barca.

Anche Dekphia ed Excess in elettrico

Sempre con Torqeedo ricordiamo la partnership per altri due brand di Groupe Beneteau: Excess e Delphia con piattaforma ibrida. In particolare l’Excess 15, alimentato dal saildrive Deep Blue di Torqeedo e poi due modelli 100% elettrici del marchio Delphia: il Delphia 10 e il Delphia 11.

“La partnership tra Groupe Beneteau e Torqeedo continua a portare nuove entusiasmanti opportunità nel mercato nautico, ampliando le possibilità per i diportisti di scegliere barche al 100% prive di emissioni”, ha affermato Fabian Bez, Ceo di Torqeedo GmbH.

Interessanti le parole di Martin Schemkes, direttore di Delphia specializzato nella crociera fluviale: “Grazie ai nostri partner di Torqeedo Delphia intende essere elettrica al 100% entro il 2024“.

