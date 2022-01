Bene la Spring, meno bene la Zoe: il 2021 Renault

Bene la Spring (con marchio Dacia), meno bene la Zoe: i numeri 2021 dei modelli elettrici Renault riportano questa fotografia. Mentre il n.1, Luca De Meo, annuncia la grande svolta: dal 2030 in Europa venderemo solo auto elettriche.

Bene la Spring, ma la Zoe perde il 30% ed è solo terza nel mercato europeo

È stato un anno in chiaroscuro per le EV del gruppo francese: la Spring ha avuto subito problemi di consegne, con ordini superiori alle disponibilità. A fine anno ne erano state immatricolate 27.876 e di queste 5.946 sono finite a clienti italiani (il 21% del totale). Ma gli ordini raccolti, da quando sono state aperte le prenotazioni a primavera, sono stati 46 mila, aprendo ottime prospettive per il 2022. Non è stato un anno altrettanto positivo per la Zoe, che ha perso la leadership nel mercato europeo delle EV, scavalcata non solo dalla Tesla Model 3, ma anche dalla Volkswagen ID.3. L’anno si è chiuso a meno di 70 mila consegne, con un calo di circa il 30% sul 2020, a causa anche di una politica commerciale più restrittiva voluta dal n.1 Luca De Meo. Ovvero: sconti meno generosi, privilegiando i clienti privati sulle flotte aziendali. In passato si era spinto molto sul secondo canale, poco remunerativo.

Per la 2030 Renault solo elettrica (ma non Dacia, che aspetta…)

A completare l’anno a marcia indietro della Zoe è arrivata anche la bocciatura nell’esame sicurezza da parte di Euro NCAP, il riferimento in materia. Zero stelle su cinque per la Renault e male anche la Spring, con una misera stella. La barra del gruppo, comunque, è sempre più orientata sull’elettrico e qualche giorno fa De Meo ha annunciato che “la Renault sarà al 100% elettrica nel 2030 in Europa“. Si tratta di un’accelerazione rispetto a quanto annunciato in precedenza: a giugno si parlava ancora di un obiettivo del 90%. Il target vale però per la marca principale e non per la Dacia, che continuerà a vendere auto con motori tradizionali anche nel prossimo decennio. La conversione della marca low-cost avverrà “all’ultimo momento possibile”, per rispettare il “rapporto qualità-prezzo”. Soprattutto se la carenza di punti di ricarica o i prezzi elevati dell’elettricità non consentiranno di rendere conveniente il passaggio.

