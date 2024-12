Bellotti (A2A): “Il futuro della ricarica? Sistemi semplici e più integrati”

Con Paolo Bellotti, Responsabile marketing e vendite BU Mercato di A2A, uno sguardo su innovazione e soluzioni integrate per affrontare la sfida della mobilità elettrica.

L’importanza di semplificare i processi e rendere accessibili ai clienti elettrici servizi di ricarica sempre più integrati tra loro, che rispondano a diverse esigenze. E poi ancora consumi sostenibili, tecnologie avanzate, rinnovabili, autoproduzione di energia. Sono queste le sfide del futuro.

Ne parliamo con l’ingegner Paolo Bellotti, Responsabile Marketing e Vendite BU Mercato di A2A. Una chiacchierata in cui abbiamo toccato diversi aspetti del lavoro del Gruppo per lo sviluppo della mobilità elettrica, che Bellotti definisce «elemento centrale per la decarbonizzazione e la transizione energetica».

La ricarica integrata di A2A

Tra gli obiettivi di A2A c’è la volontà di ampliare e rendere quanto più accessibili e integrate le soluzioni per la ricarica agli utilizzatori finali. Sistemi efficaci basati sulla tecnologia e in grado di facilitare la scelta dei driver elettrici sulla tipologia di ricarica che meglio risponde alle diverse esigenze. Attivando un “pacchetto” di servizi che sia quindi vantaggioso per i clienti anche dal punto di vista economico e dei consumi e che aiuti la mobilità elettrica a farsi spazio in Italia, dove ancora arranca.

Da qui l’ampia panoramica sulle soluzioni e i servizi di A2A per la ricarica a casa (wallbox), in azienda (colonnine) e su strada, sui supporti tecnologici (App e portali) e sullo studio evolutivo che l’azienda compie rispetto al mondo elettrico, relativamente ad aspetti importanti come il maggior ricorso all’energia rinnovabile, l’autoproduzione di energia e tecnologie avanzate come il Vehicle-to-Grid (V2G).

Il “Bonus 10” e un nuovo pacchetto da gennaio

Da gennaio, anticipa Bellotti, A2A abiliterà un nuovo pacchetto di soluzioni per chi integra la fornitura domestica con la ricarica dell’auto elettrica, sia a domicilio sia in strada. Il nuovo pacchetto terrà conto dell’esperienza maturata negli ultimi tempi osservando i comportamenti dei clienti che già hanno scelto l’integrazione. E’ già attiva invece la soluzione “Bonus 10”. Prevede la retrocessione a scadenza mensile di un vantaggio economico al cliente che ha investito in impianti di ricarica o nell’installazione di fotovoltaico.

Progetti che rientrano in una strategia di Gruppo al 2035 che prevede investimenti per 22 miliardi di euro dedicati a transizione energetica ed economia circolare.

