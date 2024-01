Befana Tesla: fino al 6 una ricarica gratis per tutti nella rete dei Supercharger. Scarichi l’app della marca e provi le colonnine ad alta potenza spendendo zero.

Come al solito Tesla stupisce prendendo tutti in contropiede con un’offerta unica. Nel momento in cui un po’ tutti i clienti si lamentano dei costi esorbitanti delle colonnine, invita chi non è possessore di una Tesla a provare i Supercharger. E a farlo gratis, scaricando l’app e utilizzando poi una normale carta di credito. L’annuncio è stato pubblicato sui social, partendo ovviamente da Twitter, la rete che appartiene al patron di Tesla, Elon Musk. “To celebrate the continued opening of our network to all EVs, non-Tesla EVs get their first Supercharging session for free until Jan 6, 2024. Available in 18 countries (must use credit card on Tesla app)“. Ovvero: “Per celebrare la continua apertura della nostra rete a tutti i veicoli elettrici, i veicoli elettrici non Tesla riceveranno gratuitamente la prima sessione di Supercharger fino al 6 gennaio 2024. Disponibile in 18 paesi (è necessario utilizzare la carta di credito sull’app Tesla)“.

I lettori: una lezione a tutta la concorrenza