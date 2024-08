Beccato dalla dashcam un altro sfregiatore Tesla: è accaduto a Dolo, in Veneto. Nel video si vede un uomo di una certa età avvicinarsi all’auto con aria furtiva e quindi lasciare un segno sul parafango. Denuncia ai Carabinieri, che indagano.

Beccato dalla dashcam in un parking vicino a Venezia

“Oggi tocca a me lamentare, ancora e purtroppo, un signore di una certa età che fa quello che non dovrebbe fare…Vi invio il video registrato dalla dashcam della mia auto davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Dolo, provincia di Venezia. Si vede un tizio che mi fa il regalino sul parafango posteriore destro. Ho già sporto segnalazione ai Carabinieri. E nei prossimi giorni procedo con la denuncia con tanto di video e foto agli stessi uomini delle forze dell’ordine per avere giustizia“. Luciano Beggiora

Vorremmo chiedere loro perché lo fanno

Risposta. Nel video si vede chiaramente il volto dello sfregiatore, un uomo di una certa età. Non possiamo renderlo pubblico perché sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Purtroppo è l’ennesimo episodio in cui viene presa di mira una Tesla. Sappiamo bene che i vandali irresponsabili abbondano e prendono di mira qualsiasi cosa. Ma non c’è dubbio che nei confronti delle auto del marchio americano c’è un accanimento particolare. Non solo in Italia. Poche settimane fa vi abbiamo raccontato il caso di un altro lettore, Marco, la cui Tesla ha ricevuto lo stesso trattamento a a Port Fréjus, in Francia. Così come abbiamo riferito di diversi episodi accaduti a Milano, per non parlare degli svariati danneggiamenti verificatisi negli Stati Uniti. Purtroppo non siamo ancora riusciti ad avere la versione di uno di questi sfregiatori, che peraltro in genere non sono ragazzini. Saremmo curiosi di capire che cosa li spinge a un gesto così stupido, peraltro con il rischio (che si verifica spesso) di essere identificati e denunciati.