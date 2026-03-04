





Beato chi autoproduce energia a casa (o in azienda). Con gli aumenti in arrivo di luce e gas, causa guerra in Iran, chi ha installato impianti di rinnovabili si gode il risparmio.

Beato chi autoproduce energia: “ Un potenziale enorme…”

Si potrebbe fare molto di più, se le installazioni fossero più semplici. Ma già oggi la produzione da rinnovabili sta dando un bell’apporto nel rendere meno onerosa l’importazione di luce e gas. Dall’estero in gran parte.

La situazione l’ha fotografata Mauro Vergari di Adiconsum in un’audizione in Senato proprio sul tema dell’autoproduzione da rinnovabili. “Attualmente, secondo i dati GSE e Terna al 31 dicembre 2025, in Italia risultano connessi 2.092.088 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 43,5 GW”, ha spiegato. “Di questi, il settore residenziale rappresenta 11,6 GW (il 27% del totale nazionale). Con centinaia di migliaia di prosumer attivi e oltre 700.000 sistemi di accumulo installati. Eppure questo è ancora solo una piccola frazione del potenziale. L’Italia conta oltre 35,6 milioni di abitazioni totali (dati ISTAT 2023-2025), di cui più di 26 milioni occupate da famiglie residenti. Di queste, circa il 40-45% (stimabili in 10-12 milioni) si trova in abitazioni unifamiliari o bifamiliari. Ideali per l’autoproduzione individuale con accumulo grazie a tetti propri, esposizione favorevole e minori complessità autorizzative”.

“I costi di pannelli e batterie sono diminuiti drasticamente”

“Il restante 55-60% (oltre 15 milioni di appartamenti) è in condomini e edifici plurifamiliari. Dove l’installazione di fotovoltaico è più complessa per autorizzazioni condominiali e superfici condivise”, ha proseguito Vergari. “Ma offre un potenziale enorme proprio attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili, che permettono di coinvolgere interi palazzi o quartieri. Solo raggiungendo questo obiettivo, far diventare prosumer decine di milioni di famiglie….potremo parlare di transizione giusta e partecipata. Il fotovoltaico residenziale, abbinato a sistemi di accumulo, permette già oggi tassi di autoconsumo del 60-80% in molte utenze domestiche, con ammortamenti rapidi. I costi di pannelli e batterie sono diminuiti drasticamente, rendendo l’investimento sempre più accessibile per le famiglie italiane. Un impianto standard da 4,5 kW (ideale per una famiglia di 3-4 persone) costa oggi tra 5.500 e 7.500 euro senza accumulo (IVA esclusa). Mentre con un sistema di accumulo da 5-7 kWh il totale sale a circa 10-13.000 euro (con esempi reali intorno ai 12.000-13.000 euro per configurazioni complete)”.

Beato chi autoproduce energia: “Fossimo tutti prosumer…”

“Rispetto a pochi anni fa, quando impianti simili superavano spesso i 15.000-20.000 euro con accumulo, si registra un calo significativo. Trainato soprattutto dal crollo dei prezzi delle batterie (minimi storici globali intorno ai 100-110 euro equivalenti per kWh nel 2025-2026). Anche se nel 2026 i prezzi dei moduli fotovoltaici mostrano una lieve stabilizzazione o lieve aumento in alcuni segmenti, il trend complessivo resta favorevole. Con ulteriori riduzioni attese per gli accumuli grazie a innovazioni e concorrenza. Questo rende l’autoproduzione con accumulo mai così conveniente, con tempi di rientro medi di 5-9 anni (fino a 6-10 in configurazione ottimale). Accelerati al Sud o per consumi elevati diurni. Adiconsum, inoltre, insiste molto sull’abbinamento FV + accumulo + pompa di calore, quando è realizzabile (per massimizzare autoconsumo e risparmio): È la combinazione che porta i tempi di rientro sotto i 6-7 anni anche al Nord per consumi elevati“.