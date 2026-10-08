Beati gli spagnoli, guarda quanto poco pagano la ricarica / VIDEO

Beati gli spagnoli, guarda quanto poco pagano la ricarica. Il nostro Edoardo si è fatto un giro per Barcellona. Risultato? Guarda il VIDEO qui sotto…

Beati gli spagnoli, alla colonnina spendono la metà…

Edoardo vive tra l’Italia e la Spagna e, chiacchierando con gli amici di Barcellona, si era stupito di quanto poco costi ricaricare là. E così si è fatto un giro nella città catalana per verificare sul campo la tariffa di una colonnina di Endesa. Azienda scelta non a caso, in quanto parte della nostra Enel, con immagine e prodotti del tutto simile a quelli delle controllante. Ebbene parliamo di un prezzo che nel Paese iberico il prezzo è 0,35 al kWh , contro lo 0,72 che paghiamo qui in Italia. Meno della metà, il che spiega perché anche in Spagna la quota di mercato delle elettriche sia ben superiore all’Italia, il doppio. Ma da dove arriva questa differenza? Edoardo si è informato e lo spiega nel video. Parlando di quanto costa il MW da noi e nei principali Paesi europei e di quanto le rinnovabili pesino nel contenere le tariffe in Spagna.

Il cambio di rotta del governo sulle rinnovabili

E qui la lingua batte dove il dente duole. Per anni il nostro governo ha guardato con scetticismo lo sviluppo delle rinnovabili. Spesso cavalcando le proteste dei vari comitati che, a livello locale, si battevano contro le nuove installazioni. Tanto arriverà il nucleare, si diceva. Ma è chiaro a tutti che da noi l’energia dall’atomo si avrà, forse, anni dopo il 2030. E nel frattempo? Le aziende, a questi prezzi della bolletta, minacciano di trasferirsi in massa all’estero (da ultimi i ceramisti di Sassuolo). E ora il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, minaccia di mettere dei commissari ad acta laddove i progetti di eolico e fotovoltaico restano comgelati. Forse era il caso di svegliarsi prima. E sicuramente non potremo eguagliare le installazioni spagnole, in un Paese come il nostro che si presta di meno. Ma i prezzi esosi che abbiamo di qualcosa riusciremo (forse) a tirarli giù. Meglio tardi che mai.

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