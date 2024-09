Be Charge e Genny Mobility, insieme per il futuro elettrico

Una sinergia strategica per lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della mobilità elettrica. Be Charge, società di Plenitude (Eni) specializzata in infrastrutture e servizi di ricarica elettrica, incontra Genny Mobility, azienda ticinese impegnata nell’ampliare gli orizzonti della mobilità sostenibile.

Le due società hanno siglato un accordo per studiare insieme progetti tecnologicamente all’avanguardia a supporto della micro-mobilità urbana a zero emissioni. Una partnership di intenti, dunque, che si materializzerà per la prima volta all’evento di settore “Imola Green” (21-22 settembre presso l’Autodromo della città), quando Be Charge e Genny Mobility siederanno allo stesso tavolo nella presentazione dell’innovativo Genny Zero. Un veicolo elettrico su due ruote autobilanciante, pensato per la mobilità di persone con disabilità motorie, ideato dall’imprenditore e fondatore di Genny Mobility Paolo Badano.

Alla kermesse imolese, Genny Zero sarà interamente brandizzata Plenitude, a suggellare la nuova sinergia, che vede due realtà di settore porsi come obiettivo principale l’impegno congiunto nella transizione green della mobilità elettrica urbana a 360°, coinvolgendo nuove idee e nuove visioni.

Design e disabilità: Genny Zero

Questa ricerca innovativa la si riscontra certamente in Genny Zero, veicolo speciale che Badano ha creato attorno ad un concetto ambizioso: l’unione tra design, inclusività e libertà di movimento.

Si tratta di un personal transporter su due ruote che si allontana dall’impronta delle classiche sedie a rotelle elettriche, ambendo a diventare invece un veicolo di micromobilità urbana a tutti gli effetti. Pensato per muoversi in città in maniera sostenibile, abbattendo le distanze. Un mezzo che viene descritto come adatto a chiunque e funzionale su ogni tipo di superficie, anche in termini di sicurezza.

Un veicolo certamente originale, insomma, progettato da Badano con l’idea di deviare l’attenzione dal concetto di mobilità “limitata” alla magia legata al mezzo utilizzato.

Una nuova prospettiva che, nelle intenzione del suo creatore, può svolgere un ruolo fondamentale nell’integrazione e nell’inclusione delle persone con disabilità.

Test speciali a Imola Green

Le Genny Zero brandizzate Plenitude potranno essere testate dal pubblico proprio ad Imola, sperimentando così la speciale tecnologia autobilanciante che li contraddistingue. Anche su percorsi creati ad hoc per simulare i più comuni ostacoli cittadini.

La sinergia tra le due società non si fermerà ad Imola Green. Racchiusa nel messaggio “Join the electric era“, infatti, la collaborazione tra Be Charge e Genny Motor prevede ulteriori step futuri e una presenza congiunta in altri importanti eventi di settore.

