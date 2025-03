Be Charge disconnesse a Bologna e Riccione: che succede?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Be Charge disconnesse nel bolognese e a Riccione: cosa sta succedendo? È un modo per contenere i costi? Lo chiede Massimo, via Linkedin. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Colonnine Be Charge disconnesse: è per contenere i costi? Meglio limare i prezzi…

“Vi risulta che Be Charge disconnetta colonnine poco utilizzate per contenere i costi operativi ? Personalmente ho trovato due installazioni, con una da 100 kW ed una da 22kW vicine. La prima all’outlet di Castelguelfo, vicino Bologna, la seconda di fronte alla stazione ferroviaria di Riccione. In entrambi i casi tutte le colonnine sono spente. Probabilmente qualcuno potrebbe suggerire loro di limare i prezzi, così da incentivare l’uso della loro infrastruttura. Grazie dell’attenzione“. Massimo Rossetti

Tante ricariche spente in giro, che succede?

Risposta. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di colonnine che risultano inattive da parecchio tempo: attivate per un certo periodo, poi spente e mai più riaccese. Di diversi marchi, al di là della mail che riguarda queste due Eni-Be Charge in Emilia Romagna. Il sospetto che circola tra gli addetti ai lavori è che, nel generale ripensamento in atto tra i principali network, ci sia anche la decisione di abbandonare al loro destino colonnine poco o nulla remunerative. In cui i costi di gestione e manutenzione superano i ricavi. Mai più ricariche in mezzo al nulla, insomma, dopo una prima fase in cui si installava dove capitava di trovare spazio. Ci sembra strano, però, che un orientamento di questo tipo possa riguardare le due stazioni di ricarica in questione, essendo entrambe in luoghi molto frequentati. La prima perché si trova in un outlet assai visitato, la seconda perché è nel cuore di una delle località turistiche più affollate d’Italia. Anche se sulla Be Charghe di Riccione qualche lamentela l’abbiamo già ricevuta e pubblicata. Ci informeremo per dare risposte più precise.

