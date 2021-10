BattMan ti dice come sta la tua batteria

BattMan è il nuovo sistema di controllo delle celle messo a punto da Volkswagen Group Components e Audi Bruxelles. Diagnosi delle celle in pochi minuti.

Battman è stato sviluppato per l’Audi e-tron e ora è in uso a tutto il gruppo VW

Sapere quanta capacità (e quindi quanta autonomia) conserva la batteria è fondamentale in un’auto elettrica. Anche per chi, volendone comprare una usata, deve valutarne anzitutto il range. Il software di analisi BattMAN ReLife completa questa operazione in pochi minuti. È un sistema di controllo rapido già utilizzato nel centro di riciclo-batterie dell’impianto pilota di Salzgitter. Stabilisce se una batteria ha ancora capacità sufficiente per un’auto. O se invece è tempo di usare gli accumulatori su altri mezzi come sistemi di stoccaggio di energia, mobili o stazionari. Oppure se vanno riciclati direttamente nella produzione di celle. La prima versione del software BattMAN (Battery Monitoring Analysis Necessity) è stata sviluppata nello stabilimento Audi Bruxelles, reparto per avere uno strumento per l’analisi rapida delle batterie della Audi e-tron. Attualmente è utilizzato da diversi brand del Gruppo VW.

BattMan, software intelligente: minuti invece di ore

Dopo aver inserito i connettori a bassa tensione, il dispositivo verifica se la batteria è in grado di comunicare e trasferire dati. Poi rileva e visualizza eventuali messaggi di errore, prima di passare allo stato di salute. Valutando parametri come resistenza di isolamento, capacità, temperatura e tensione delle celle. Se la batteria è in buone o ottime condizioni, la prima opzione è il ricondizionamento. È un processo attraverso cui gli accumulatori vengono revisionati – tenendo presente il valore di mercato – e riutilizzati come pezzi di ricambio per altri veicoli elettrici. Se lo stato di salute della batteria è medio o buono, viene riutilizzata come sistema di accumulo di energia mobile o stazionario, impiego che potrà durare anni. Con varie alternative: dalla stazione flessibile di ricarica rapida al robot mobile per la ricarica, dal trasporto autonomo al carrello elevatore. Ma anche dal “power bank” domestico al sistema di alimentazione di emergenza.

Un semaforo indica il futuro della batteria: col rosso…

“Siamo in grado di misurare i parametri principali di ogni cella. Un sistema a semaforo ne indica lo stato. Verde significa che è in buone condizioni, giallo vuol dire che richiede un’ispezione più attenta, rosso indica che è fuori servizio. In questo modo è semplice scegliere tra le opzioni successive” spiega Axel Vanden Branden, di Audi Bruxelles. La terza opzione riguarda le batterie che presentano condizioni tali da non consentire un’ulteriore applicazione e sono quindi riciclate nell’impianto pilota di Salzgitter. Qui, con una serie di processi meccanici, si smantellano le batterie. Recuperando materie prime come alluminio, rame, plastica e la cosiddetta “polvere nera”, con gli elementi più preziosi: litio, nichel, manganese, cobalto e grafite. Alcuni partner si occupano di separarli mediante processi idro-metallurgici, per poi trasformarli nuovamente in materiale catodico. Efficaci quanto quelli nuovi e riutilizzabili nelle produzione di celle.

