Battery swapping, e se fosse la soluzione? Secondo noi…

Battery swapping, ovvero sostituire ogni volta le batterie scariche con altre cariche. Può essere la soluzione per abbassare i costi delle auto elettriche e abbreviare la ricarica? Un lettore ne è convinto: ecco il suo intervento.

di Davide Alghi

“Vorrei dare qualche spunto di approfondimento. La XEV dell’ENI sta mettendo sul mercato la Yoyo con battery swapping. Al di là del caso specifico, penso che sia un argomento da approfondire in generale. Perché? Perché potrebbe essere la chiave per un pesante abbattimento del prezzo di vendita di una EV e per un abbattimento dei tempi di ricarica. Più eliminazione del problema di usura della batteria, possibilità di ricarica anche dalle colonnine, aumento considerevole della diffusione dell’elettrica. E infine life-cycle della vettura elevato e svalutazione del veicolo molto limitato“.

Battery swapping: “Ecco tutti i possibili vantaggi”

“Ecco tutti i vantaggi:

abbattimento del prezzo di vendita : il prezzo di vendita potrebbe limitarsi alla sola vettura, senza batteria – presa a nolo dal fornitore

: il prezzo di vendita potrebbe limitarsi alla sola vettura, senza batteria – presa a nolo dal fornitore abbattimento dei tempi di ricarica : intrinseco nel battery swapping

: intrinseco nel battery swapping eliminazione del problema di usura della batteria: se la batteria viene sostituita ogni volta che si effettua lo swapping è come se una nuova batteria venisse installata; e se fosse non più così performante, al prossimo ricambio verrà sostituita

se la batteria viene sostituita ogni volta che si effettua lo swapping è come se una nuova batteria venisse installata; e se fosse non più così performante, al prossimo ricambio verrà sostituita possibilità di ricarica anche dalle colonnine : non ha bisogno di spiegazioni

: non ha bisogno di spiegazioni aumento considerevole della diffusione dell’EV : se una vettura costa un 40% in meno è implicito che avrà un maggiore grado di diffusione

: se una vettura costa un 40% in meno è implicito che avrà un maggiore grado di diffusione Life-cycle della vettura elevato: la batteria il componente col più elevato tasso di degradazione. E la vettura, età e obsolescenza a parte, avrebbe un decadimento legato solo all’utilizzo e alla meccanica svalutazione del veicolo molto limitato. Anche questo è abbastanza intuitivo, ma in questo caso dipende molto dal mercato “.

Battery swapping: “Le EV costerebbero meno e durerebbero di più”

“Argomentazioni di contorno:

standardizzazione delle interfacce di installazione batteria-vettura. Ci vorrebbe un ente di standardizzazione che definisse interfacce e protocolli di installazione di una batteria. In modo che produttori di auto e di batterie possano allinearsi

di installazione batteria-vettura. Ci vorrebbe un ente di standardizzazione che definisse interfacce e protocolli di installazione di una batteria. In modo che produttori di auto e di batterie possano allinearsi assicurazione per eventuale danneggiamento (incidente) della batteria a nolo

per eventuale danneggiamento (incidente) della batteria a nolo distribuzione e stoccaggio delle batterie sul territorio : implementabile dedicando uno spazio adeguato nei distributori. Magari forniti di pannelli solari per una ricarica più eco. La ricarica effettuabile in loco

: implementabile dedicando uno spazio adeguato nei distributori. Magari forniti di pannelli solari per una ricarica più eco. La ricarica effettuabile in loco dimensioni limitate della singola batteria. Consentirebbero scarico e ricarico manuale delle batterie, dalla/alla vettura: a “mani nude” direttamente dall’addetto deldistributore/fornitore. Le batterie possono essere collegate in serie o in parallelo.

Consentirebbero scarico e ricarico manuale delle batterie, dalla/alla vettura: a “mani nude” direttamente dall’addetto deldistributore/fornitore. Le batterie possono essere collegate in serie o in parallelo. i costi di produzione delle EV sarebbero ripartiti tra produttori auto e fornitori batterie, sollevando i primi da costi molto elevati. È un punto cardine: ora la batteria è vista, dal produttore auto, come un costo imprescindibile per la vendita di una EV, e dalla quale non trae alcun profitto. Molto diverso sarebbe per il fornitore delle batterie, che vedrebbe la batteria come un investimento per vendere ricariche

sarebbero ripartiti tra produttori auto e fornitori batterie, sollevando i primi da costi molto elevati. È un punto cardine: ora la batteria è vista, dal produttore auto, come un costo imprescindibile per la vendita di una EV, e dalla quale non trae alcun profitto. Molto diverso sarebbe per il fornitore delle batterie, che vedrebbe la batteria come un investimento per vendere ricariche le batterie sarebbero molto più controllate e quindi performanti “.

Secondo noi: bella idea ma solo per le microcar

Risposta. Tutto vero e giusto, ma solo sulla carta. Organizzare un network di battery swapping, nella realtà, è troppo laborioso e costoso. Non a caso in Europa non c’è costruttore di auto o produttore di batterie che ci punti. Tutto il mondo che ruota attorno all’elettrico pensa che dal 2025 il miglioramento di batterie e piattaforme porterà le EV ad avere prezzi in line con la concorrenza termica. Con autonomie molto migliori rispetto a quelle di oggi. Il battery swapping viene ritenuta una tecnologia di passaggio, un po’ come l’ibrido plug-in. Un’eccezione potrà riguardare fasce di mercato e utilizzo limitati, come per esempio le microcar utilizzate soprattutto in servizi di sharing cittadino. Per essere remunerativi, questi business hanno bisogno di moltiplicare il numero delle corse e di tagliare quindi i tempi in cui il veicolo è fermo per la ricarica. Trattandosi di batterie piccole, facilmente asportabili, sarebbe più semplice (entro zone territoriali ristrette) organizzare il battery swapping. Non a caso gli unici a percorrere questa strada da noi sono costruttori di microcar come la citata YoYo o la Silence Azienda quest’ultima nata per gli scooter in sharing, anch’essi con batterie asportabili.

